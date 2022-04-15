【疫苗接種】政府開展第三階段院舍疫苗接種安排　目前仍有一成院友未接種疫苗

▲ 政府開展第三階段院舍疫苗接種安排，目前仍有一成院友未接種疫苗。（資料圖片）

政府宣布，將開展第三階段的院友疫苗接種安排，當局指，由於不少院友於三月確診感染新冠病毒及後康復，政府在下一階段會於5月10日或之前為全港院舍內曾確診並已康復但未曾接種疫苗，及已接種第一劑或第二劑並到期接種下一劑疫苗的院友，提供外展疫苗接種服務，以達至「疫苗全覆蓋」。

公務員事務局局長聶德權昨日聯同勞工及福利局、食物及衞生局、社會福利署和衞生署的代表，與參與院舍外展接種服務計劃的醫療機構和醫護團隊，以及院舍代表和負責人進行視像會議，講解第三階段的接種安排，並呼籲他們繼續支持並配合有關工作。

此外，由外展接種計劃推行至今，仍有約一成院舍院友拒絕接種或因家屬反對而尚未接種新冠疫苗。社會福利署已於4月4日去信全港院舍，要求院舍加強與有關家屬溝通及解說，請他們重新考慮同意那些未能清楚表達意願的院友接種疫苗。除非相關院友的法定監護人或監護令申請人在限期前仍然反對，醫療團隊將如常按醫療專業作出判斷，在符合院友最佳利益為前提下為合適的院友接種疫苗。

另外，衞生署衞生防護中心最近亦已更新安老院及殘疾人士院舍院友接種科興疫苗的安排。曾接種科興疫苗並感染新冠病毒的院友，於康復後接種下一劑疫苗所相隔的時間，由90天縮減至最少28天。至於經醫生評估只適合接種復必泰疫苗，或希望接種該款疫苗的院友，目前醫療團隊正陸續安排到訪相關院舍為院友提供服務。

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責任編輯：李榮忠