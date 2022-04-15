【反起跑線聯盟】重新編曲錄製串燒歌　張敬仁翻唱梁詠琪經典歌：好開心和偶像合作

▲ 張敬仁將梁詠琪經典歌曲重新錄製成串燒歌。

女神張敬仁（Kendy）在剛播出完畢的ViuTV原創劇《反起跑線聯盟》飾演樂悠悠幼稚園老師Miss Cheung，其溫柔善良的演出得到網民讚賞，人氣急升！

除了演戲外，原來Kendy十分喜歡唱歌，劇集播出後更親力親為統籌，找來監製陳建樂及朱敏希一起製作梁詠琪（Gigi）的串燒歌Cover。

▲ Kendy翻唱梁詠琪13首經典歌曲。（受訪者提供）

13首經典歌曲

整首歌由創作意念到MV拍攝，Kendy都全程參與。今次翻唱梁詠琪的歌曲，是因為她一直都很喜歡Gigi：「我學生時期經常唱Gigi的歌，好開心和她合作劇集《反起跑線聯盟》，我立即狂聽她的歌，發現好多首我都好鍾意，於是慢慢萌生了製作Gigi串燒歌的想法。」

她透露這次的概思來自戀愛的過程，由相識、相愛、開始發生問題、分手，再到自我療傷，串連《一天一天》、《花火》、《兩個人的幸福》、《再見灰姑娘》等13首歌曲。

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緊張至失眠



Kendy對今次製作非常緊張，加上製作期間正值《反起跑線聯盟》播出，導致她短暫失眠及腸胃不息。幸電影劇收視理想，結局週升至5.4，成為本年度ViuTV劇集的收視冠軍，而Cover的成品也令Kendy非常滿意。

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