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【第五波疫情】許樹昌認為首階段放寬進取　擔心復活假後疫情出現反彈

社會 13:39 2022/04/15

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許樹昌認為首階段放寬進取，憂復活假後疫情反彈。（資料圖片）

政府公布，將於4月21日就社交距離措施作出第一階段調整，包括容許恢復晚市堂食、重開大部分早前關閉的處所等。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌在一個電台節目表示，本港目前或已逾110萬人已感染新冠病毒，而每宗確診個案實際或感染多3至4人，保守估計全港約有400萬人已受感染並有抗體，加上近日接種率進一步提高，可減少因重開部分場所帶來的傳播風險，相信放寬防疫措施的風險相對減低。 

許樹昌表示，他未有參與政府就首階段放寬社交距離措施的討論，認為放寬步伐算是進取，相信基於較多經濟因素，例如娛樂場所已經長時間被勒令停業。許樹昌表示，按現時疫情走勢推算，本月底確診數字很高機會回落至3位數，但他擔心一連數天的復活節假期，因有較多市民外出，或令疫情反彈。他指，目前的病毒即時繁殖率是大約0.5至0.6，顯示疫情相對受控；果繁殖率上升至高於1，甚至接近2，即是每名確診者會傳染給2人，確診個案就有機會呈幾何級飆升。

絕對擔心（假期後出現反彈），因為連續四日的假期會有不少市民外出，過去兩周末不少停車場已經泊滿車輛，都需要留意是否會有反彈的趨勢。

對於要求電影院舉辦可飲食場次，需要同一場次的員工及顧客已接種3劑新冠疫苗或已接種2針的康復者。許樹昌相信，安排是考慮到希望增加戲院收入，但他提醒即使已接種新冠疫苗，仍可受感染，但可減少出現重症機會，認為戲院重開初期，要求顧客需要戴口罩會較穩妥，放寬初期暫時不應飲食。

至於酒吧或酒館仍須繼續關閉，許樹昌認同有關做法，他說，政府立場一向視酒吧為高危，認為顧客會較長時間除口罩，亦會在場內走動，加上背景音樂較大聲，顧客可能要大聲說話，繼而噴出來較多飛沫，相信酒吧會於最後階段才獲放寬。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷，在一個電台節目表示，估計放寬防疫後，疫情會輕度反彈，每日確診數字可能會有幾十宗至百幾宗上落，一旦個案出現2至3成以上增幅，就要評估是否要暫停放寬步伐，強調重點要放在高風險場所，預防超級傳播，亦要密切留意公營醫療系統壓力有否飆升。

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責任編輯：李榮忠

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