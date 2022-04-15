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【防疫措施】何栢良直言戲院內飲食較餐廳安全　料續關閉酒吧因難管控聚集人流

社會 14:39 2022/04/15

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首階段放寬社交距離措施下周四（21日）生效。（陳永康攝）

首階段放寬社交距離措施下周四（21日）生效，健身室、美容院等處所重開，食肆准晚市堂食至10時，最多4人一枱。戲院重開後入座率上限一半，個別放映院有條件下准飲食。

港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片)

港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（15日）在電台節目上指，港府將放寬晚市堂食至晚上10時，其可容納的人數亦可達100％，形容做法大膽。他又說，如果由於戲院的座位是單向，於戲院內飲食相對在餐廳飲食更安全。

在餐廳傳染的風險遠比在戲院坐定定咁食爆谷，市民如已完成基本疫苗接種，而家中也沒有高危人士未完成基本疫苗接種，去餐廳食飯、在戲院飲食也是安全的。

他又對港府沒有將第二階段、要求打齊兩針的「疫苗通行證」要求提前至4月21日感到失望，指大幅度的放寬或會令長者等在疫情反覆時入院。何又估計，酒吧、酒館繼續關易是因應港府難以管理酒吧露天的地方外有大批人聚集。

至於疫苗方面，特首林鄭月娥昨午已接種第4劑科興疫苗。何認為最重要視乎疫苗的醫學實證，不要盲目相信名人或意見領袖的意見，當中或會有誤導性。他又說，本港的接種水平應要計算完成兩針復必泰及三針科興來計算，不應只計已打兩劑或三劑的人數。

他引述港大的研究指，已打兩針復必泰半年後的中和抗體水平比較高，相反已打兩針科興三個月後，抗體水平已插水式下降，4個月後的抗體水平已低到「不太穩陣」。

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責任編輯：郭詩詩

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