  • 27°C
香港時間 : 2022415日 (週五) 15:31
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【強制檢測】私家醫生可強制疑染疫病人檢測　須兩日內完成核酸測試

社會 14:44 2022/04/15

分享：

分享：

熱門 1萬消費券 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

（資料圖片）

政府今日（18日）表示，繼續賦權註冊醫生於4月16日至29日期間內，強制任何按其臨牀判斷懷疑已染上新冠病毒的人接受檢測，並就相關指明刊憲。
 
根據專家建議，對有症狀的病人進行強制檢測，可有效抑制病毒傳播，達致早發現、早隔離、早治療。為繼續控制疫情，政府認為有需要繼續透過醫生協助，盡早識別可能受感染的人士。

在指明期間內，如註冊醫生於專業診治過程中，按臨牀判斷懷疑某人已染上新冠病毒，該醫生可發出書面指示，規定該人接受新冠病毒核酸檢測。收到書面指示的人士應在指示發出日期的兩天內完成檢測。

在書面指示下的受檢人士可選擇以下檢測途徑

  • 使用發出書面指示的註冊醫生所提供的樣本瓶，採集深喉唾液樣本，並在檢測限期內交還樣本瓶到指定樣本收集點，發出書面指示並已通報衞生署的註冊醫生會獲通知檢測結果
     
  • 於檢測限期內自行安排接受由衞生署認可的私營化驗所提供的檢測，並於檢測限期後四天內透過電郵、傳真或紙本的方式向發出書面指示的註冊醫生或其醫務所人員提交檢測結果

任何相關人士如未有遵從檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁6個月。

最新影片：【TOPick診症室】染疫後出現腦霧、濕疹?　中醫拆解治療及調理時間

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：郭詩詩

 

相關文章

【防疫措施】何栢良直言戲院內飲食較餐廳安全　料續關閉酒吧因難管控聚集人流
今日 14:39
【防疫措施】何栢良直言戲院內飲食較餐廳安全　料續關閉酒吧因難管控聚集人流
【疫苗接種】政府開展第三階段院舍疫苗接種安排　目前仍有一成院友未接種疫苗
今日 13:08
【疫苗接種】政府開展第三階段院舍疫苗接種安排　目前仍有一成院友未接種疫苗
【第五波疫情】許樹昌認為首階段放寬進取　擔心復活假後疫情出現反彈
今日 13:39
【第五波疫情】許樹昌認為首階段放寬進取　擔心復活假後疫情出現反彈

你可能感興趣

【防疫措施】何栢良直言戲院內飲食較餐廳安全　料續關閉酒吧因難管控聚集人流
今日 14:39
【防疫措施】何栢良直言戲院內飲食較餐廳安全　料續關閉酒吧因難管控聚集人流
【疫苗接種】政府開展第三階段院舍疫苗接種安排　目前仍有一成院友未接種疫苗
今日 13:08
【疫苗接種】政府開展第三階段院舍疫苗接種安排　目前仍有一成院友未接種疫苗
【第五波疫情】許樹昌認為首階段放寬進取　擔心復活假後疫情出現反彈
今日 13:39
【第五波疫情】許樹昌認為首階段放寬進取　擔心復活假後疫情出現反彈
治療 強制檢測 電子消費券 疫情 衞生署

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【罪魁禍首】方力申玩出火惹禍　港姐胡美貽額頭傷口數吋長縫16針
11:27 2022/04/14
【罪魁禍首】方力申玩出火惹禍　港姐胡美貽額頭傷口數吋長縫16針
【天人永隔】做車手勤送外賣賺奶粉錢養家　24歲準爸爸車禍亡留下妻與遺腹子
00:32 2022/04/14
【天人永隔】做車手勤送外賣賺奶粉錢養家　24歲準爸爸車禍亡留下妻與遺腹子
【超市大搜查】薯片愈啡愈脆致癌物愈多　10款通過致癌物檢測薯片
10:46 2022/04/14
【超市大搜查】薯片愈啡愈脆致癌物愈多　10款通過致癌物檢測薯片