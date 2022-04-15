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【金宵大廈2】郭子豪演韓星難忘多應援品　湯洛雯勸別沉迷追星：理智一點

娛樂 16:01 2022/04/15

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湯洛雯跟郭子豪一齊出席《金宵大廈2》的活動。

TVB劇集《金宵大廈2》在今日（4月15日）於電視城舉行記招，陳山聰、李施嬅、張彥博、趙希洛、湯洛雯、黃建東、郭子豪、董敬文、易智遠、鄧智堅、盧峻峯，以及監製葉鎮輝出席。

郭子豪有份參演第7個單元《Oppa》，當中他飾演韓星「金碩訓」，他表示說韓文對白頗困難，因為文法跟中文很大差別，「除了要記韓文文法之外，還要記著那『反應』放在那個位。」

郭子豪劇裡扮演一名韓星。（林宇翔 攝）

子豪視阿諾為偶像

另外郭子豪要應付近10場跳海戲份，他笑言天氣和暖時穿厚的戲服，反而拍跳海戲時就衣衫單薄，此外他謂跟湯洛首度合作卻頗合拍，連監製也感意外。

由於單元故事講述追星文化，問到郭子豪從前有否「追星」？他說：「真的比較少，我的偶像是阿諾舒華辛力加，爸爸將我英文名改為Arnold ，他當年來港時，我正值工作所以沒見過，我沒甚麼追星經驗，故此拍攝時盡量擺出chok樣，令出來感覺較神似。」

郭子豪大讚《金宵2》美指很好，他說：「我未試過有那麼多的應援物品，阿湯之前於IG都分享過，包括貼紙、公仔和海報等等，之後我或會分享一張她家裡的陳設，全部也是我的相片，直情有密集恐懼症。」

湯洛雯於劇裡飾演一名鐵粉。（林宇翔 攝）

靚湯喜歡W-inds

湯洛雯於劇裡飾演一名鐵粉，對郭子豪所演的韓星金碩訓十分仰慕，問到靚湯兒時有否追星？靚湯謂年幼時喜歡日本男團W-inds，會購買他們的專輯和觀看演唱會，說到近年的追星文化，「如果有一件事成為你的嗜好，或者令人感開心，其實是一件好事，但別花太多金錢或心機下去，始終理智一點會比較好。」

另外一身「黑白配」打扮的靚湯腰肢圓潤，似乎蜜運中的女人難免有「幸福肥」。

記者：梁樂欣、陳淑霖

最新影片推介：潘燦良周家怡專訪

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