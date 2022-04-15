【為母則強】8歲自閉兒不懂說話曾當眾大便　醫生港媽辭職陪伴從挫敗中找幸福

▲ 醫生港媽陪伴自閉兒子成長。

照顧自閉症孩子並不容易，做父母需要特別剛強。醫生媽媽黃溢妮（Stephenie）育有兩名子女，8歲細仔患有中度至嚴重自閉症，她在兒子年幼時曾放下工作陪伴訓練。她曾經難以接受兒子要入讀特殊學校，亦擔心過別人目光，但最後兩母子一起克服難關，她亦學會多往好的地方看，發現身邊的幸福。

TVB新節目《360秒人生課堂》的節目主題為「以生命影響生命」，每集都會邀請不同界別的人士，運用360秒、即6分鐘時間進行演說。首集嘉賓是醫生媽媽黃溢妮（Stephenie），她表示，在細仔顥之2歲時，已知道他患有中度至嚴重自閉症，現時8歲的他仍未懂說話，認知能力只有3、4歲。

最初，Stephenie辭去工作，在家跟兒子做訓練，她形容，顥之與一般容易情緒激動的自閉症孩子不同，他很聽話和乖，願意跟從指令做訓練，包括簡單如跳、扔東西都要訓練一段時間，漸漸亦有進步。

被告知兒子要入特殊學校

然而，在孩子K2那年，評估中心醫生告知，顥之無法入讀主流學校，以其進度，或要入讀中度智障的學校。

我一時間無法接受，也覺得兒子只是自閉症，不是智障。

Stephenie帶了兒子去一間專為自閉症小朋友開的學校面試，面試後，老師告訴她，顥之的能力不適合在那所學校讀書，令她大為失望，覺得連自閉症學校都嫌棄顥之。那時她愈來愈不開心，每天只要有靜下來的時間，一想起兒子就想哭，感覺被人判了死刑。

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兒子當眾大便

有一次，Stephenie一家與友人去了一個私人會所的兒童遊樂場玩，那裡有一個很窄的兒童繩網，大人就在下面看著小朋友玩耍，當時只有5歲的顥之正在學習如廁，他有意識，當要去大便要脫褲子。就在Stephenie沒有為意之際，顥之站在繩網中間，脫下褲子大便，還把糞便扔得到處都是，Stephenie不知所措，擔心別人拍片放上網。

丈夫立即抱起兒子去更衣室洗澡，而Stephenie則留下來，與職員一起收拾殘局，她當時不敢抬頭，一邊爬到繩網上幫忙清潔，一邊向職員道歉。那天她回家後，衝入房大哭，是自從她知道顥之有自閉症之後，哭得最厲害的一次。

我覺得很丟臉、無地自容，我兒子只有5歲，他還有那麼長的人生，是不是一直會發生這些事，我覺得自己處理不到、接受不到。

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靠丈夫一番話釋懷

不過，丈夫卻有另外的想法，他的一番話更令Stephenie釋懷。丈夫表示，即使兒子是正常人，長大也可能誤入歧途、不長進，可能敗掉父母的身家。相反，顥之又乖又聽話，他不會花父母很多錢，而且這個兒子會留在他們身邊，陪伴你一輩子。

Stephenie聽很多人講過，顥之能在這個家庭成長真幸福，但Stephenie卻認為，有顥之這個小天使，令她學懂了感恩、接受，他讓家庭充滿愛。

顥之如今在中度智障的特殊學校上學，他現在已經能夠自己上廁所，還懂得自己換衣服、刷牙，懂得不用救生圈游泳，騎四輪單車、疊積木，他能數數字、拼寫自己的名字，

我覺得我兒子是全世界最優秀，有時候就算我們很努力，也未必改變到一些事，但換一個角度去看，多往好的地方看，你會發現，幸福原來一直都在。

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責任編輯：王明芳