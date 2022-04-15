【金宵大廈2】李施嬅公布患病後首度露面　Selena自嘆《金宵》系列演繹多種性格：癲咗

▲ 李施嬅驚喜現身《金宵大廈2》記招。

TVB劇集《金宵大廈2》在今日（4月15日）於電視城舉行記招，陳山聰、張彥博、趙希洛、湯洛雯、黃建東、郭子豪、董敬文、易智遠、鄧智堅、盧峻峯，以及監製葉鎮輝出席。

李施嬅更驚喜現身，這次是她公開免疫系統失調後，首次出席公開活動，戴住太陽眼鏡参李施嬅在會上表示：「因為岀嚟支持下。Ella去了黑白世界，知道所感應到的真命天子其實是Joey（陳山聰飾）。」

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透露身體神速康復

施嬅接受TOPick訪問透露，現時身體狀況良好，日前去了驗血，而所有指數亦已回復正常：「我算是神速地康復，因為我在2月26日才發現有這個病源，很多患有這類免疫系統和甲狀腺的人都需要吃年多的藥物，我們有很多的演員都試過患有這類病，但我現在的甲狀腺素已回復正常，所以真的是神速地康復。」

不過施嬅指還有少許大小眼的問題，故她還未能拍戲，因為表情上會較明顯：「現在都還要做治療，但我已沒有吃藥物，不過我吃很多保健品，適合的保健品，確實對我有很大的幫助，所以大家看見我今天很精神和興奮，能夠出來見大家都很開心。」

▲ 李施嬅驚喜現身。（林宇翔 攝）

對今輯有小遺憾

對於觀眾對劇集好評如潮，她表示感到很高興，亦有留意觀眾大讚故事精彩：「身邊很多朋友追看，不過唯獨有一個遺憾是《金宵1》小朋友也可觀看，但《金宵2》對他們而言便太過激，以及今輯製作和資源都較上輯多，加上化妝、特技，令整個效果更為震撼。」

施嬅並補充說：「我有很多媽媽朋友指到播出《金宵2》時就要關電視，再自己用平板電腦觀看，所以網上的評論都很厲害。」

▲ 李施嬅出席《金宵大廈2》記招。（林宇翔 攝）

她又感激大家對劇集的支持，大讚每位演員十分用心：「這齣劇很燒腦，不是一般的家庭觀眾可以『睇一集唔睇一集』，因為要思考很多東西，其實當中有很多線索，讓大家可以看到。」

施嬅不忘指，其實劇中每位演員都放了很多心機：「甚至為每個角色都設計得很細膩，例如口音、聲線、說話節奏，不但只是我，每位演員都有為其角色設計，他們真的做得很好，加上TVB從來未試過有此類電視劇，所以真的很感恩能夠參與。」

▲ 陳山聰與李施嬅（林宇翔 攝）

演繹3個角色不容易

提到施嬅在《金宵2》有3個角色，演出絕不容易，笑指令她拍攝時已「癲咗」：「再加上《金宵1》，即是已有5個角色，因不能重複，即是在李施嬅身體上已經呈現5種性格，有5種不同的說話節奏，就算是CoCo姐的說話節奏也不同，她是柔情。」

至於在今輯60年代的醫生，她形容：「說話較直，是電腦式說話，她沒感情和生活，所以便會較直，亦都會有60年代腔，但因醫生是讀書人，所以我會特意高音說話。」

施嬅續指：「Lydia是在一個很惡和恐怖的地方長大，所以我設計她的聲線較沉，性格都較有型和黑暗。而Ella則是小鳥依人，所以她的說話方式較嗲，每個角色都有其節奏，在我身上已有5個不同人格，已經是瘋了。」

▲ 一同支持劇集。（林宇翔 攝）

佩服監製的勇氣

對於這新兩集的單元為「對倒」很有舞台劇感覺，問到她是否很喜歡？施嬅直言很佩服監製（葉鎮輝）：「他真的很有膽子，不會理會其他人喜歡與否，只要他認為件事是好就會做，黑白世界全都是黑白色，令人看得很灰暗，亦是香港從來沒劇集這樣製作過。」

她坦言有有些人向其反映覺得此演繹方式奇怪，要看一會兒才習慣：「所以覺得監製真的很有勇氣這樣做，令人非常佩服。」又指很喜歡「對倒」此單元，認為《金宵》很像外國的製作。

對於Lydia一角被問到會否很狂野，施嬅說：「不會，Lydia不像趙希洛的角色，Lydia較有型、硬朗，劇中她是一個演員，你會感受到其有點兒Cool，不像趙希洛的角色那麼嘈吵。」

記者：梁樂欣、陳淑霖