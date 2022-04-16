【文化差異】4歲兒超市嘔吐職員不協助居外地港媽斥歧視　資深空姐：不宜妄下定論

▲ 種族歧視與否，不宜妄下定論。

在外地的朋友K太，某天帶着四歲兒子去購物，才剛踏進超級市場，其子忽然如瀑布般嘔吐。K太身上沒有膠袋可讓兒子嘔吐，看着地上滿是嘔吐物，兒子又哭得一塌糊塗，K太向站在門囗的超市男職員招手求援，但他守着門，無意走前相助，只冷冷地着K太向超市收銀員求助。

K太抱着兒子急步跑向一位年輕的女收銀員，她顯得有點不知所措。

「你等一等，我找人來幫你。」她環顧四周，但湊巧沒有任何職員經過，於是她繼續收銀工作。

「你可以給我一些紙巾和一個膠袋嗎？」K太向她要求。

「我只有膠袋。」她一副愛理不理的表情。此時，一位排隊付款的女士走向K太，遞上濕紙巾，並幫忙抹擦小朋友的臉和衣服。

「看到我需要幫忙，他們完全毫無協助之意，他們歧視中國人！」K太甚不忿。

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「我反而有其他看法。新冠病毒傳播力強，你的兒子嘔吐大作，有可能是病毒帶菌者，超市職員身上沒有保護性的衣服和工具，當然不敢碰你的孩子。如果他們因幫助你們而感染新冠病毒，很可能得不到醫療保險保障。

「至於那個站在門口的超市職員不肯幫助你，由於他的工作職責是守門囗，除非出現危及生命的突發情況，否則不得離開崗位。超市門口有攝像監控，一旦他離開崗位，他會被主管訓斥，甚至面臨紀律處分。」

「幫助客人都會被公司責難？」

「他的職責是看門囗，阻止有人把裝滿盜竊物品的手推車推出門外。」

世界各地確實有種族歧視的情況，但在未百分百肯定前，不宜妄下定論，這只會加深民族間的鴻溝。

原文刊登於《香港經濟日報》收費專欄，原題為「不宜妄下定論」。

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撰文 : 藍海寧