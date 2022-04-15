【污水陽性】屯門及深水埗區多個屋苑污水呈陽性　包括屯門富健花園、山景邨

▲ 港府呼籲市民進行病毒檢測。（資料圖片）

環境保護署與渠務署連同香港大學跨學科團隊近日已加強在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，發現於多個地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。

屯門區 — 御海灣、富健花園、嘉悅半島、南浪海灣及山景邨

深水埗區 — 海達邨

當區的民政事務處將會由明日（15日）起陸續向上述地點居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約15萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

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責任編輯：郭詩詩