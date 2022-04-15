【第五波疫情】張竹君：市民假期活動多　疫情有機會反彈

▲ （陳靜儀攝）

本港第五波疫情回落，今日是復活節首日假期，確診數字由2月10日起，首次回落至3位數字，共有946宗確診數字。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，比較3月初的水平，現時的確診宗數是低水平。她說，現時的即時繁殖率約是0.4，若根據港大早前估計有400至500萬人染疫，即相信仍有200至300萬人未感染。

她坦言即使市民已打針但仍未必可防感染，又呼籲市民盡量減少人群聚集，做好個人防護措施，戴好口罩：

相信市民於假期的活動多，而Omicron的傳播力強，疫情有機會反彈。

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記者：郭詩詩