【第五波疫情】今日新增946宗確診及陽性個案　自2月以來首次跌到3位數字【不斷更新】

▲ 今日新增946宗確診及陽性個案，自2月以來首次跌到3位數字。

本港疫情持續回落，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（15日）出席疫情記者會，交代本地疫情最新情況。

【16:45】

有專家指個案數字回落至三位數，就可以進行全民檢測，張竹君指，全民檢測是一個很大型的活動，需要政府詳細預備，有詳情會適時公布。

【16:40】

被問到今日起開始一連四日的長假期，會否擔心疫情出現反彈，張竹君呼籲，市民盡量減少人群聚集，做好個人防護措施，戴好口罩。

【16:37】由多哈飛往香港航班QR818熔斷

卡達航空由多哈飛往香港的航班QR818，有4名乘客檢測呈陽性，觸發熔斷機制，由4月16日至22日禁止抵港。

【16:35】再多67名染疫者離世

李立業表示，過去24小時有36名染疫病人死亡，涉19男17女，介乎59至97歲。另外因數據滯後，2月27至4月13日共有31名病人離世，介乎62歲至103歲。

（詳情即看：【下一頁】）

【16:30】今日新增946宗確診個案

今日新增946宗確診個案，包括471宗核酸檢測及475宗快速檢測個案，當中11宗是輸入個案。

今日沒有新增有院舍出現爆發，現有爆疫院舍中，其中15間安老院舍及3間殘疾人士院舍有新增個案，涉約20名院友及2名職員。

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記者：TOPick港聞組