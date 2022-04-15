【死亡個案】多67名染疫者離世　死亡率約0.75%

▲ 醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業。

本港疫情持續回落，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（15日）出席疫情記者會，交代本地疫情最新情況。

張竹君公布，今日新增946宗確診個案，包括11宗輸入個案。18間院舍中，再有20名院友及2名工作人員確診。公立醫院再多67宗死亡個案，令今波疫情累計死亡個案共8,856宗，呈報個案的病死率約為0.748%。

李立業表示，過去24小時有36名染疫病人死亡，涉19男17女，介乎59至97歲，12人來自院舍，其中27人無打針、7人打一針，2人打兩針。昨日1名較年輕離世病人詳情如下：

59歲女士，沒有打針，高安氏動脈炎，曾中風，當局發現其在4月6日的胸腔掃瞄不正常，疑有肺癌，入院時發現她確診新冠肺炎。當局曾向她處方新冠口服藥、電療，其後轉到腫瘤科，惟其4月12日情況開始惡化，血含氧量低，X光亦發現她出現肺炎情況，4月14日上午離世。

另因數據滯後，2月27至4月13日共有31名病人離世，涉15男16女，介乎62歲至103歲：

62歲病人已打一針，本身是院友，曾中風、有高血壓、腦退化，3月初曾感染新冠肺炎，3月25日上午9時因氣喘入院，X光發現病人左邊有肺積水，情況急劇惡化，延至當日晚上8時離世。

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記者：TOPick港聞組