【敗家孫仔】12歲少年狂睇直播網購逾60次　爺爺$28萬養老金被花光：心太痛

▲ 12歲孫仔花盡爺爺$28萬養老金網購。

要好好保管私人密碼免外洩！內地一名12歲孫仔知道爺爺的支付寶密碼，竟然擅自偷用胡亂網購，數月之間，狂睇直播網購逾60次，耗盡爺爺的官材本養老金28萬元，爺爺欲哭無淚大叫心痛，而孫仔更似沒有悔意，說想買就買。

▲ 小祥用爺爺養老金瘋狂網購。（影片截圖）

偷用爺爺支付寶密碼網購

綜合內地傳媒報道，內地河南省鞏義市一名12歲少年小祥（化名），去年跟爺爺外出食飯，爺爺叫他代為付款，讓孫仔知道了支付寶的密碼，小祥記下密碼，在去年約9、10月開始， 小祥開始偷用爺爺的付款密碼胡亂網購。他主要經一個直播平台購買，每次花費由數元至7千元人民幣不等，總共有多達61次訂單，耗盡了爺爺戶口中23萬元人民幣（約港幣28萬元）養老金，花到只剩下8毫子人民幣（約港幣1元）。

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直至4月初家人才發現不對勁，原來小祥在數月之間買了不少東西。日前，媽媽有天放工回家看到家中堆滿大大小小的紙箱，數量之多放遮滿整面牆，甚麼都有，包括盲盒玩具、氣炸鍋、捲髮棒等。

追問之外發現是小祥偷用爺爺錢網購。小祥更為了不讓家人發現，還特意將快遞寄存在了集運中心，有的存放時間長達一兩個月，最誇張是買了一架小型賽車。小祥受訪指，

想買就買，我買了手辦模型、筆記電腦、智能手錶、VR眼鏡⋯⋯

28萬養老金化為烏有

爺爺知道後，嚇得說不出話來，他表示，那些錢是養老金，沒想到一夜間化為烏有，忍不住哭起來說：

心痛的，不是心痛（孫仔），是心太痛，現在的狀態是處於晚上、白天都不知道，腦子已昏。

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女直播主稱小祥為大哥

媽媽責備小祥，並追查訂單的來源，發現小祥一直在某直播平台上，跟一個女直播主持買東西。記者特意聯絡該網購平台，而主持不知道小祥只有12歲，興奮地說記得小祥這名豪爽顧客：

他是單場破3萬的一個大哥！

▲ 直播主稱小祥是大哥。（影片截圖）

小祥的家長希望聯繫賣家退貨退款，目前已經將相關資料交給直播平台，希望可以把錢還給爺爺。

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責任編輯︰王明芳