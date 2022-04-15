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【快速測試】教育局：復活假期後開始派送快測包到學校　料月底完成

社會 15:33 2022/04/15

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教育局：復活假期後開始派送快測包到學校，料月底完成。（資料圖片）

全港中小學及幼稚園將在復活節後，分階段復課。教育局昨日（14日）宣布，會透過學校向有經濟需要學生，包括領取綜援或學校書簿全額及半額津貼等，免費派發快測包，每名領取綜援或學校書簿津貼的小學生可獲發30份快測包、中學則獲20份，有經濟需要的幼稚園學生也會獲派20份，以供使用至下月底。

教育局昨日向幼稚園及中小學發信，表示復活節假期後開始派送快測包到學校，由於共涉約1,800間學校，預料大約在4月底完成派送。

當局表示，為了讓學校調配及作應急之用，參加幼稚園教育計劃的每間幼稚園可獲發200份快測包，每間中小學及特殊學校則可獲發600份，學校亦可其他有實際需要的學生提供有關快測包。

政府亦會在5月下旬按疫情發展考慮會否調整每天進行快速抗原測試的安排。

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責任編輯：李榮忠

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