【第五波疫情】HKU SPACE派出31人參與暫託中心護理服務　學護：難能可貴的實習機會

▲ 九龍樂善堂自 3 月起受社署委託設立兩間長者暫託中心。（香港大學專業進修學院提供）

香港大學專業進修學院宣布，由本月一日起，全面支援由九龍樂善堂營運的硤尾公園體育館及灣仔港灣道體育館設立長者暫託中心。學院派出7名資深護士導師及24位現正修讀第三年註冊護士課程的準註冊護士學生（即現任為登記護士），於兩間長者暫託中心提供更優質的前線護理服務。

中心各專業團隊連同學院導師及學護於「早更」協助跟進醫生巡房的治療方案，而每個更份時段的師生均會為長者提供全面的健康評估、個人化的護理計劃跟進長者的康復進展；另嚴謹制訂派藥程序、攜手訂立了不同的長者評估表例如長者轉身時間表及評估表，及傷口評估報告，讓傷口癒合更為理想。

九龍樂善堂總幹事劉愛詩MH表示，有香港大學專業進修學院的參與，對中心護理層面來說可是『及時雨』。學院提供護士實習學生，解決了他們人手緊張的問題，加上院方在護理流程上提供了不少優化建議，提供了服務質素。

香港大學專業進修學院生物科學及科技學院總監張少能，很高興能夠與九龍樂善堂攜手合作對抗疫情，充 份利用彼此的優勢，為社會服務，齊心同行，期望早日戰勝疫情。

是次參與護理服務的31位準註冊學護及導師，正進行每天兩更，每更8.5小時的護理實習，未來視乎病人需要或作增減。

學護戴同學表示第五波新冠病毒疫情嚴重，看見大量長者染疫令他感到很心痛。他知道自己除了是一名準註冊護士學生外，亦是一位登記護士，所以當時亦毫無疑問地選擇到樂善堂長者暫託中心實習，希望可以幫助減輕前線醫護的負擔。今次實習令他親身體驗怎樣讓自己由一位登記護士成為註冊護士，最重要是莫過於批判性思考及臨危不亂!

學護歐陽同學表示今次是一個難能可貴的實習機會，感激老師和中心同事的指引，讓她認識怎樣優化社區環境設施以提供院舍或醫院級別的服務給長者，不但具挑戰性，亦令她受益良多，對未來作註冊護士有更深層次的體會。

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責任編輯：郭詩詩