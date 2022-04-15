【全球首例】不同血型活體肺部移植手術　日本B型血父為O型血女兒捐肺

▲ 日本完成全球首宗不同血型的活體肺部移植手術。

全球首例，日本京都大學醫學部附屬醫院完成一宗不同血型的活體肺部移植手術。病人是一名10多歲的O型血少女，獲B型血父親及同屬O型血的母親捐出部分肺部，為全球首宗不同血型的活體肺臟移植案例。

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據共同社報道，日本京都大學醫學部附屬醫院12日召開記者會表示，院內一名住在關東地區的10多歲女性病人，本身患有閉鎖性細支氣管炎，屬O型血，需以呼吸機維生。她在今年2月接受肺部移植手術，捐贈者是其B型血的父親，以及O型血的母親，父母年齡均為40多歲。

手術約歷時6個多小時，共動員了30名醫護團隊，手術通過注射免疫抑制劑與交換血漿等方式進行，以減低產生排斥反應的機率。而手術後病人亦疑似出現排斥反應，經藥物治療後已痊癒，病人現已出院，一家人術後身體狀況良好。

報道指，過往曾有不同血型的活體肝臟及腎臟移植案例，但不同血型的活體肺部移植手術，則屬全球首例。負責手術的呼吸器官外科教授伊達洋至認為，這是挽救病人的新曙光。

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責任編輯：羅嘉欣