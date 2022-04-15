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【​戲院重開】12歲以下未打齊針可否於戲院飲食？　一文看清防疫要求

社會 15:53 2022/04/15

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戲院重開後入座率上限一半，個別放映院有條件下准飲食。

政府昨日（14日）公布首階段放寬社交距離措施，包括戲院將於4月21日起重新開放，其他最新放寬措施【​按此】。商經局今日（15日）公布，戲院必須嚴格遵守相關的防疫抗疫安排，如場地容量限制為50%、同一行座椅中不可有連續超過四張座椅被佔用、定時進行清潔及消毒、不得進行現場表演。

另外，顧客亦須持有有效的「疫苗通行證」、使用「安心出行」流動應用程式、佩戴口罩、量度體溫等。

商經局又指，在平衡各方考慮後，決定若個別放映廳在符合特定要求的情況下，可容許顧客在廳內飲食，有關要求：

  • 涉及該電影院運作的所有員工均已接種三劑疫苗／為已接種兩劑疫苗的康復者，或持有醫學豁免證明書
  • 個別放映廳內同一場次的所有入場顧客均已接種三劑疫苗
    （12歲以下小童及過去三個月內康復者，如已接種兩劑疫苗亦可視作符合入場要求）

商經局發言人說，院商可按各自的情況，編排可供觀眾飲食的放映場次，並呼籲戲院業界為重開做好凖備，顧客亦要做好防疫措施，保持社交距離。

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記者：郭詩詩

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