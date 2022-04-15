【乳房腫塊】乳房脹痛有硬塊可能有乳腺纖維瘤　中醫教分辨症狀＋飲食宜忌紓緩不適

▲ 中醫講解乳腺纖維瘤的症狀、治療方法及飲食宜忌。

乳房脹痛、有硬塊，有機會是乳腺纖維瘤。註冊中醫師李騫賢表示，在中醫角度，乳腺纖維瘤可分為2大類，常見於30至50歲女性身上，而日後患乳癌風險會高4倍。除做手術，也可透過中藥、針灸治療。她講解乳腺纖維瘤的症狀及治療方案，並教飲食宜忌及按摩方法，有助紓緩不適。

李騫賢醫師在其facebook專頁表示，在平日診症處理個案中，發現不少女性往往伴隨某些乳房問題，其中以乳房硬塊問題較常見。她指出，不少女士月經前後會出現乳房脹痛、脹大，若發現乳房脹痛或者有硬塊，且根據月經週期發作，那可能與乳腺增生或者乳腺纖維瘤有關。

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乳腺纖維瘤症狀

李醫師指，乳房摸得到的硬塊，最常見的就是「乳房纖維囊腫」，最常發生於30至50歲女性身上。通常在月經來之前，症狀最明顯，包括：

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乳腺纖維瘤分2大類

在中醫角度，乳腺增生屬「乳癖」，一般伴隨乳房脹大、按壓疼痛的表現。至於乳腺纖維瘤屬中醫「乳核」，乳房也會脹大，但一般無痛。

中醫把「乳腺纖維瘤」分為以下2大類型，均與情緒緊張、壓力大有關：

1.肝鬱痰凝型

多見於青壯年婦女

出現乳房腫塊脹痛或刺痛症狀，情緒波動時、煩燥發怒後症狀會加重，或者會易怒、失眠多夢。

2.衝任失調型

多見於中年婦女

出現乳房腫塊，月經前症狀加重，月經後症狀減輕。

腫塊刺痛、脹痛不甚，伴隨月經失調、月經量少色淡或閉經、腰痠乏力等表現。

中藥、針灸治療方法

李醫師表示，若不想做手術的話，患者透過針灸結合中藥，雙管齊下，也有助縮小乳腺纖維瘤。

中藥：從根源上著手改善體質，處方合適的中藥調理，疏肝解鬱、化痰散結、調攝衝任，有助止痛、消除腫塊。

針灸：可促進乳房周圍血液循環，令胸部氣血旺盛；激發乳腺，使胸部乳腺疏通，氣血充和，令乳房得到充分營養。

飲食宜忌

李醫師指，若想要減少乳房纖維帶來的問題，平日飲食要留意以下事項：

宜少吃／避免攝取

含有咖啡因的食物，例如咖啡、茶、朱古力等

高糖分、高鹽分、高飽和脂肪酸食物

含有較多荷爾蒙的肉類

避孕藥

宜多吃

有助化痰散結，並含有豐富纖維、維他命B雜、維他命E的食物，例如南瓜、絲瓜、番薯、小麥胚芽、陳皮、海帶、紫菜、海藻、藍莓等。

按摩保健

另她表示，定期檢查乳房，並透過按摩有助保持乳房健康。例如，趁早上起床，氣血積聚未通時，用手掌塗抹一些按摩油，從腋下滑向往乳頭方向，按約50下，有助疏肝解鬱消散腫塊。

日後患乳癌風險可高2至4倍

李醫師指出，乳房纖維瘤是乳房組織一種增生的變化，並非惡性病變或腫瘤。即使做手術後，也容易再長出來。若疼痛感持續，或懷疑是惡性的可能，建議進一步檢查並做手術處理。

雖然乳房纖維瘤一般不會病變成惡性腫瘤，但原則上有乳房纖維囊腫的女性，日後患乳癌的機率比沒有纖維囊腫的人士高2至4倍。她表示，及早發現並作針灸、中藥治療，有助改善症狀及調理體質。另她建議每年定期檢查身體，若懷疑有惡性腫瘤時，盡快做切片檢查，慎重處理。

內容獲「李騫賢中醫師」授權轉載

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責任編輯：黃泳欣