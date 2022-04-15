【金宵大廈】趙希洛感激監製給予自由度　黃建東預告遭受「男人最痛」：很難演

▲ 趙希洛、黃建東出席《金宵2》宣傳活動。

熱播劇《金宵大廈2》一眾演員今日（4月15日）現身電視城出席宣傳活動，於昨晚（4月14日）播出的單元「對倒」裡，趙希洛所演的「四爺」是處於七樓半黑白世界，她接受TOPick訪問時表示語調跟演繹方式跟平時不一樣。

說到演繹「四爺」一角有點像舞台劇風格，對此趙希洛說：「我本身很喜歡音樂劇和舞台劇這類表演，而監製和導演給予很大自由度去演，包括動作和表達方式，令我很開心，他們創造了一個角色出來，而我就賦予角色一些特點。」

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▲ 趙希洛的表現獲網友大讚。（林宇翔 攝）

另一演出方式

說到《金宵大廈》所演的「何太」獲一致好評，問到趙希洛演出《金宵大廈2》時可有壓力？她說：「兩者是不同角色，又不是一種壓力，反而對自己的演出要求更高，將來接演類似角色時，也會改用另一方式去演。」

趙希洛續說近年嘗盡不同角色，包括《愛‧回家之開心速遞》裡的「無知May」，以及《金宵2》另一女律師角色Jess，她用「四爺」口吻說：「角色無論性格、表達方式和職業也不同，好似transport去另一世界，完全不是正常的香港，是我的世界！」

▲ 黃建東的角色逐步黑化。（林宇翔 攝）

遭受男人最痛

至於黃建東於劇裡飾演「優質地產」職員茂利安，阿東接受TOPick訪問表示，感謝監製葉鎮輝讓他演這角色，令觀眾看到另一面的黃建東：「角色是很狂野、黑暗、好衰和好癲，拍攝前監製給了一些黑色幽默電影讓我參考，包括添布頓電影角色，我覺得演來很過癮。」

黃建東大爆其中一幕戲被趙希洛「切春袋」，苦笑說：「真的很難揣摩，演繹那種男人最痛。」

他續說，跟希洛拍這場打鬥戲時，由夜晚拍至天光才收工，並說角色誇張又夠放，有點像「Joker」，自覺幾適合他去演：「監製找我演出此角，可能知我有舞台劇底子，又可讓我發揮小宇宙。」

記者：梁樂欣、陳淑霖

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