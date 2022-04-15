【減肥大作戰】越減越肥體重反彈？　營養師拆解9大減肥失敗原因

▲ 營養師拆解9大減肥失敗原因。

減肥修身是不少人的終身事業，但假如用錯方法隨時越減越肥。台灣營養師林俐岑在Facebook專頁分享減肥經驗，指自己上大學後花了兩年調整飲食加上運動，減走15公斤（33磅），維持了10多年，生了小朋友後，體重雖然有起伏，但比起高中時己少了10多公斤，她歸納出減重失敗的9大原因，供網民參考。

1.蛋白質攝取不足

攝取過多精緻澱粉及高油食物，蛋白質攝出不足，體重不減反增。由於蛋白質食物需要時間消化，可提供部分飽足感，也可提高代謝率。

2.纖維食物攝取不足

纖維攝取足夠可帶來飽足感，也可幫助排便、穩定血糖、調節血脂。可透過進食蔬菜、水果及全榖雜糧補充。

3.水分攝取不足

水分有助代謝與排便，餐前先喝200c毫升開水可提升飽足感，減少過多熱量攝取。日常中以白開水最佳，亦可選擇無糖淡茶。

4.吃太多零食點心

不少人克制力不足，加上本身愛買也愛吃零食，忘記零食含有很高熱量。

5.睡前吃宵夜

如經常吃泡麵、鹹酥雞、滷味等高油高熱量食物作為宵夜，對身體負擔很大，建議挑選較健康的點心，例如無糖乳酪、低糖水果或紫菜蛋花湯提升飽足感。

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6.少運動

不少人知道要運動，但經常懶得動，建議可從最簡單的「原地開合跳」做起。

7.睡眠品質差

好好睡覺可分泌較多的瘦體素，有助於減重，反之睡不好的話，減重效果也會大打折扣。

8.意志不堅定

減重絕非一兩天的事，而是一場長時間的自我耐力賽，學會拒絕不必要的聚會，要有不達到目的不罷休的決心。

9.不適合的減重方法

每個人需減重的原因不同，對症下藥才是關鍵，別人的模式可參考，但不一定適合自己。

內容獲Facebook專頁「林俐岑營養師的小天地」授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣