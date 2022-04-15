【金宵大廈2】譚嘉儀穿高跟鞋與連詩雅拉近「距離」　粉絲向胡鴻鈞隔空告白

▲ 《金宵 Concert Watch From Home》昨晚圓滿舉行。

《Concert Watch From Home》第二擊《金宵 Concert Watch From Home》已於昨晚（4月14 日）圓滿舉行。

是次演唱會雲集了《金宵大廈2》男主角陳山聰、單元故事男女主角胡鴻鈞（Hubert）、連詩雅（Shiga），以及主題曲《今宵多珍重》主唱譚嘉儀一起為樂迷獻上多首不同年代的情歌，包括《今宵多珍重》、《忘情水》、《零時十分》、《愛在回憶中找你》、《隔離》、《刻在我心底的名字》等。

而有份參演《金宵大廈2》的「音樂情人」鄭子誠更以一把靚聲為演唱會聲音導航，帶領樂迷穿梭不同的音樂時空。

▲ 一眾《金宵大廈2》演員齊獻Sing。（TVB提供）

Shiga表示很興奮能夠首度分別與Hubert和嘉儀同台合唱，期間Hubert和嘉儀均笑說特別留意Shiga所穿的高跟鞋，Hubert更即場與Shiga度身高，慶幸自己還能夠高Shiga一點點；嘉儀則表示特地挑選高跟鞋，以拉近與Shiga之間的「距離」。

而山聰和Hubert更是難得以演唱會形式同台合作，為樂迷帶來新鮮感。

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粉絲視像互動

演唱會亦加插了粉絲互動環節，粉絲除與偶像透過視像交談外，眾人更分享多個疑幻疑真的迷離故事，與樂迷一起進入如同《金宵大廈2》的不可思議世界，令眾人頓時膽顫心寒。而粉絲當中，Hubert的粉絲更是來自澳洲，時差無阻粉絲支持偶像的決心，Hubert粉絲還隔空「告白」，做出心形手勢向Hubert「派心」，炒熱全場氣氛。

而《金宵大廈2》女主角李施嬅更聲演劇中角色Ella，支持四位歌手演出及隔空點唱，四人以國語版《今宵多珍重》作回禮。

Hubert、Shiga及嘉儀更大唱多首首本歌曲及新歌，包括《今天不營業》、《到此一遊》、《舊街角》、《路再荒你在旁》、《Can You Hear》、《原來有愛》等，而山聰不單為樂迷送上初出道歌曲《ABCD》，更首次在公開場合演唱另一首個人作品《愛多一分鐘》，為樂迷帶來驚喜。

演唱會以4人合唱《日與夜》作結，以好歌為全球樂迷帶來一個動人、溫暖的晚上。

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