【減肥大作戰】收工愛暴食體重達人生巔峰　女生靠168斷食及運動減77磅不復胖

▲ 女生靠168斷食及運動，兩年成功減去77磅。

減肥最重要講求恆心，台灣一名女網民最近分享3年前舊照，現在看來纖瘦的她曾是一名胖女生，發胖原因跟以前不良習慣有關，收工慣大吃大喝，令她達至體重的「人生巔峰」。最終她下定決心，採用負重訓練加調整飲食的方式，增肌減脂，最終用兩年時間成功減去35公斤（77磅），外表看來判若兩人。

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據Facebook群組「爆瘦公社」，一名女網民最近分享數張照片，其中一張是距今3年前跟妹妹去台東浮潛的照片。當時她看來體型肥胖，而她自己亦笑稱：「看到照片，不知道我以為是兩具浮屍，我跟我妹差點笑死，到底為什麼防水相機把人拍的這樣真實可怕？！」

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女網民憶述，自己肥胖史將近10年以上，以前又因為工作關係，習慣下班大吃大喝，當然也不愛運動，令她在3年前體重到達「人生巔峰」。然後她就開始慢慢調整飲食，而由於她的工作型態是晚上比較忙，可以晚上班，因此也採用了168斷食法。另外，她一星期大約也會進行1至2次負重訓練，以及1至2次快步行走。

經過兩年時間，她透過增肌減脂的方式，成功減去35公斤（77磅），並勉勵網友一起加油。有網民好奇她的飲食選擇，她指自己主要是吃原型食物為主。不少網民大讚她減肥成功，仿如判若兩人：

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斷食減肥近幾年在坊間愈來愈流行，營養師李棋華Rosanne Lee就曾指出，16/8斷食法即是限制一日24小時內，8小時進食，其餘16小時空腹，停止進食任何食物，除了水份和一些維他命。

這種方法對於不吃早餐的人較易實行，但Rosanne指出，習慣食早餐的人，假如7點食早餐，最後一餐就要在5點完成，執行上比較困難。而且比較難捱肚餓，有機會維持一段短時間後食得更多，很難維持長時間。

3類人士不適合採用斷食法

Rosanne表示，有研究曾指出，短期斷食會有好處，包括增加細胞修復、改善血糖以及消脂減肥。但她就提醒，有3類人士不宜採用斷食法：

孕婦：除了孕婦自己營養需要，還要供給嬰兒成長，故此不能斷食。

糖尿病人士：病人會注射胰島素促進劑，令血糖下降，如不進食會令血糖過低，有機會暈倒。

老人家、小朋友：抵抗力較弱，需要足夠營養維持身體需要，不能斷食。

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責任編輯：羅嘉欣