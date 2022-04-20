【伸展運動】在家工作運動大減現後遺症　星級教練教4招紓緩頸緊膊痛【內附教學】

疫情期間大部份打工仔要面對的，相信是Ｗork From Home（在家工作）吧！雖能為抗疫出一分力，省卻返工裝扮和交通時間，相對地也因此減少了外出活動的運動量，加上長時間對著電腦工作，難免出現頸緊膊痛，腰背緊繃等WFH的後遺症。為針對這幾種後遺症，請來瑜珈專家星級教練范啟銘（Dominic）教大家４招紓緩方法！

▲ 范啟銘：NIKE 香港精英簽約的星級教練。擁有AASFP （亞洲運動及體適能專業學院）及NASM （美國國家運動醫學學院私人教練）及美國YOGAWORKS 瑜伽學院老師資格。從事私人教練，瑜珈及團操教練達18年。（圖片：IG@dominicfanfitness）

第1招：伸展肩頸位

Dominic：「因在家工作時，身體會不其然向前傾，將相關肌肉關節向前縮，這組動作可把前膊肌肉和胸肌兩組肌肉紓緩，不讓身形向前縮得太多首先要找一張有滾輪的櫈子，雙腿保持固定位置，手踭放到櫈面上，雙手合十，開始時向前推，並保持約5秒，然後慢慢收回來。」每組：10－12次，每次：3－4組。

步驟 1：

步驟2：

第2招：紓緩寬關節

Dominic：「寬關節就是大脾和盤骨一帶的關節地方，因在家工作坐得耐，背部會感到崩緊。首先讓雙腳能容易起落，可找書本或一些安全和隱定的重物幫助。開始時雙腳跟盤骨位的闊度一致，膝頭微微向外打開。然後，慢慢將膝頭微微向前坐和推，令到臀部坐後並感到四頭肌有拉展，便慢慢推上，你會感到大腿、寬關位和下背位都有收緊和伸展的。而為了肩膊肌肉加強穩定性，可嘗試雙手拿著相同重量的物件，而我多用鞋盒扶助。」每組：12-15次，每次：3組。

步驟1：

步驟2：

第3招：強化背部和肩頸

Dominic：「這組主要強化背部、和紓緩肩頸位和胸腔肌肉等位置。需要一條毛巾或浴巾，雙手握著兩端，跟肩膀闊度相同。呼氣向上推，直到手臂伸直時，手踭微微向內旋。這組動作讓人感到到整個人像拉長，肩頸背位置會得到明顯收緊，胸腔也得到擴充。然後吸氣向下拉，毛巾到耳仔位置便可停，記著不是向後推！如想進一步伸展兩邊，可拉實一邊的毛巾頭傾斜，兩邊做相同組數。先做好一邊才做另一邊。」每組：12-15次，每次：3組。

步驟1：

步驟2：

第4招：利用頌缽放鬆身體

Dominic：「這是放鬆身體的一種方法。需要一樣器材——頌缽。然後在家中找一個舒服的位置，可讓身體很舒適的躺下。把頌缽放到胸部上，用敲棒輕輕力敲到頌缽，所發出的聲音和震動令身心靈都得到紓緩。大家也可試磨缽，拿著敲棒，慢慢順時間打圈便可。」每組：12-15次，每次：3組。

步驟１：

步驟２：

場地提供：Simple Life Studio

記者：黃鑑江

攝影：湯致遠