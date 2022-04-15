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【強制檢測】40幢大廈納入強檢　涉西灣河逸濤灣、太古城明宮閣等【附名單】

社會 19:23 2022/04/15

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（林宇翔攝）

因應有初步陽性及確診個案曾到訪，有40幢大廈今日（15日）被納入強制檢測公告，有關市民須於4月16日至17日內完成檢測。當局指，任何曾於指明期間及時段身處指明地點的人士，不論以何種身分身處該等地點，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客，均須完成強制檢測。指明時間及時段可按此瀏覽

40幢大廈如下：

  • 屯門大興邨興昌樓
  • 九龍城美東邨美德樓
  • 大圍秦石邨石玉樓
  • 長沙灣麗翠苑麗森閣
  • 鑽石山鳳德邨黛鳳樓
  • 藍田廣田邨廣軒樓
  • 藍田啟田邨啟旺樓
  • 柴灣興民邨民逸樓
  • 天水圍天頌苑頌澤閣
  • 九龍城啟晴邨欣晴樓
  • 觀塘寶珮苑寶瑛閣
  • 鴨脷洲海怡半島海雅閣 3 座
  • 鴨脷洲漁安苑彩安閣
  • 上水天平邨天喜樓
  • 大埔八號花園 3 座
  • 屯門友愛邨愛暉樓
  • 屯門田景路 33 號兆隆苑
  • 牛頭角樂華北邨信華樓
  • 青衣青衣邨宜居樓
  • 馬鞍山頌安邨頌群樓
  • 葵涌石籬二邨石偉樓
  • 沙田坳背灣街23號旭禾苑
  • 牛池灣彩輝邨彩葉樓
  • 牛頭角嘉和園嘉賢大廈
  • 觀塘安泰邨智泰樓
  • 柴灣富景花園 11 座
  • 西灣河逸濤灣春瑤軒
  • 沙田禾輋邨泰和樓
  • 香港仔華樂徑 4 號華富閣
  • 大埔靖遠街 57-59 號永隆閣
  • 將軍澳寶林邨寶智樓
  • 將軍澳尚德邨尚信樓
  • 筲箕灣愛蝶灣 3 座
  • 荃灣愉景新城 8 座
  • 石硤尾白田邨康田樓
  • 馬鞍山富寶花園 8 座
  • 鰂魚涌太古城明宮閣
  • 屯門育康街 8 號慧景閣
  • 何文田冠德苑冠昌閣
  • 深水埗富昌邨富韻樓

港府指，3個月內曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，無需接受強制檢測。至於須接受強制檢測的人士，除上述經快速抗原測試呈陽性並已作出申報者，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。換言之，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。

此外，除非持有醫生證明書證明因健康原因而未能以鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行檢測，否則須接受強制檢測的人士不能遞交深喉唾液樣本以符合強制檢測要求。

政府宣布，由3月31日起，提高與強制檢測、隔離和檢疫要求相關規例的罰則：

  • 不遵從強制檢測指示/強制檢測公告：最高可被罰款25,000元及監禁6個月
  • 不遵從「圍封強檢」下的檢測規定：最高可被罰款50,000元及監禁6個月
  • 不遵從檢疫令/隔離令：訂明為罪行，最高可被罰款10,000元及監禁6個月

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責任編輯：李榮忠

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