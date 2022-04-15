【Disney+劇集】韓韶禧朴炯植由好友變情人　一文盡睇韓劇《單戀原聲帶》歌單

全部集數已於Disney+上架的韓劇《單戀原聲帶》，故事講述填詞人李恩秀（韓韶禧飾）為把握期待已久的工作機會，唯有請求相識20年、諳知暗戀滋味的好友攝影師韓宣宇（朴烔植飾）搬入家中，開始14日限定同居生活，務求了解單戀的苦澀滋味，將其融入歌詞內，卻逐漸發現宣宇暗戀多時的對象就是自己！

《單戀原聲帶》大結局上線播出後，觀眾讚整套劇集襯托旋律優美的單曲，拼湊出多幕觸動心扉的動人時刻。

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細味劇中4大觸動心扉的時刻：

1.一輩子都不要分開

單戀最令人痛苦的，就是你的對象跟你說：「如果想一直陪在彼此身邊，我們就得當一輩子的朋友，我們一輩子都不要分開。」

深愛，卻不能相愛，只能止於友誼，是單戀者的最痛。在《單戀原聲帶》第1集，女主角李恩秀與男主角韓宣宇在一次聚會中，被問及為何不選擇一直在身邊守護著自己的宣宇，恩秀以因大家已是多年好友因此絕不能像情侶般有可能分開為解釋，背景隨即響起朴寶藍的歌曲《Want to be happy》。

該歌曲淒美的旋律加上虐心的歌詞「那句話還長留我心中，不忍心推開你，我仍然在等你」，畫面絕對會令一眾單戀者身同感受，揪心之餘又得到慰藉。

2.只屬於你我的回憶

曖昧是刻骨銘心的，縱使未必能相戀，但總會有一個憶記點，足以能令你回味一輩子。

男女主角擁有屬於他們的「凌晨4時40分」：空無一人的街道，整個世界彷彿為你與他空出了浪漫的城市舞台。只要像恩秀般戴上耳機，配上一首只有你們知道的戀愛Soundtrack，這個時空，你就是屬於對方的愛人。

由Super Junior圭賢主唱的《Love Beyond Word》，揪心的歌詞「聽說愛不是用言語來表達，我會比任何人還要努力付出真心，不會為脆弱的你帶來傷害，今後由我來保護你」為你我帶來短暫的甜蜜，即使未能相戀，慶幸曾經都有過一段浪漫的回憶，曾經心裡都有過彼此。

3.原來我心裡有你

一段長達多年的友情，久而久之，即使心裡充滿愛意，慢慢也會調整自己的心緒，告訴自己這只是假象，是我對他友誼的愛。簡單一句「我喜歡你」，隨著時間的流逝，愈來愈說不出口。

《單戀原聲帶》內，女主角在送別男主角到外國追夢時，回憶起昔日曾經送別男主角入伍當兵的時刻，不禁痛哭起來，頓時才發現原來我心裡一直有你，只是我害怕分開才不敢說出，可惜的是，我們已經分別了。

畫面配上NCT道英主唱的歌曲《A little more》，歌詞中「我努力忍住淚水落下 再抱久一點 再多說一點 現在不要推開我」，時間總是在戲弄人，到你想抱擁時，才發現經已錯失。愛情就像是一場時間遊戲，在對的時間遇到對的人才能修成正果，錯過了就只剩下回憶。

4.請一直陪伴在我身邊

愛情是没有絕對的，時機錯過了，就為自己製造新一次的機會吧！没有嘗試過，又怎知道是成功還是失敗？至少，你可以得到一個正確答案。

於劇中認清了自己內心的女主角恩秀，終於鼓起勇氣，向男主角宣宇以歌詞表白，希望為自己的錯失作出最後的彌補。

宣宇便用上一句即興創作的歌詞「請一直陪伴在我身邊，我愛你」回應，原來只要下定決心努力抓住彼此心動的瞬刻，便可以成為對方的心中所愛。二人終由20年的密友變成戀人，為這首「單戀原聲帶」寫下完滿的終句。

《單戀原聲帶》歌單

#1《Love Beyond Word》 主唱：Super Junior 圭賢 #2《Want To Be Happy》 主唱：朴寶藍 #3《Your Tender Heart Hurts Me》 主唱：Davichi #4《My Love》 主唱：金鍾國 #5《Talk To Me》 主唱：金在奐 #6《A little more》 主唱：NCT道英 #7《Wanna be your lover》 主唱：Monday Kiz #8《We'll Shine Brighter Than Any Other Stars》 主唱：Lee Hi #9《Love Love Love》 主唱：尹瑞彬 #10《Miss You More, I'm Sorry》 主唱：Lee Ye Joon #11《Standing Egg》 主唱：Prettiest One #12《Love Beyond Words》 主唱：DOKO