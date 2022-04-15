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【海洋公園重開】4月21日起全日優惠套票　成人360元包標準門票及30元電子現金券

社會 19:43 2022/04/15

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4月21日起全日優惠套票，成人360元包標準門票及30元電子現金券。（資料圖片）

海洋公園宣布，將於4月21日恢復營運，每周開放6天，星期二除外，並會繼續實施一系列嚴格防疫措施，以保障訪客、員工和動物的健康及安全，讓大家可安心暢遊。重開首日至6月30日期間，公園推出全日優惠套票，成人只需360元，小童216元，套票包括全日逗留山下海濱樂園和山上高峰樂園，同時獲贈30元電子購物現金券。

全日優惠套票。

另外海洋公園亦設45周年套票優惠，例如成人 香港身份證號碼包含「45」相連號碼可享半價。小童 香港身份證號碼包含「45」相連號碼亦可享半價。3歲以下小童可免費進場。

海洋公園45周年優惠套票。

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責任編輯：李榮忠

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