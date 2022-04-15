【復活節打卡】6個海濱設不同藝術裝置　本土情懷主題及大型人造草飛行棋盤

▲ 炮台山的東岸公園主題區。（官方圖片）

復活節假期，加上疫情回落，不少市民想必希望有過充實又繽紛的復活節，海濱事務委員會安排了各種復活節限定裝置，在6個海濱空間個由本地藝術家注入不同特色的設計主題，裝置由即日起開放，讓經過港島及荃灣海濱空間的市民，可以體驗愉快的路程。TOPick整合6個裝置特色，其中亦有本土情懷，亦有讓大人及小朋友都喜歡的大型人造草飛行棋盤，不過提醒市民由於限聚令未放寬，在欣賞裝置同時，需要注意個人防護及防疫措施。

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萬顆閃亮寶石(CAN GEMs) 裝置

連接金鐘添馬和香港會議展覽中心的灣仔海濱長廊 (Connector) 設有本地社會企業Alchemist Creations設計的萬顆閃亮寶石(CAN GEMs) 裝置。設計靈感以回收汽水罐的裝置為藍本，將設計元素及不同顏色融入裝置後，設計師希望藉此為香港注入正能量。

灣仔渡輪碼頭畔主題區

灣仔渡輪碼頭畔主題區 -「海濱休閒站」由造型趣緻的菇菇兔為領航員，莊園設有8米高的特色蛋糕，市民更可以穿梭於巨型餐桌、沙發、棋盤中，成為莊園的一分子。

上運動及康樂主題區

位於灣仔的水上運動及康樂主題區，除了原有的「Chocolate Rain」及水上運動為題的藝術裝置和裝飾外，水上運動及康樂主題區的燈柱及休息涼亭上已經佈滿由麻布製作，印製特色香港與維港圖案，為深色的主題區設施添上繽紛的效果與氣氛。

荃灣西海濱公園

荃灣西海濱公園亦將成爲「維港Easter彩蛋藝術花園」，與市民歡渡生機勃勃的初春。畫家李香蘭繪畫的多幅大型畫作將會遍佈公園。市民穿過花環拱門進入花園後，可到達3米高的大型溫室，上面印有可愛兔子和彩蛋。遊客可繼續發掘花園中的不同佈置，穿梭於藝術迷宮、在涼亭和繩網櫈休憩，找尋不同設計的彩蛋。

卑路乍灣海濱長廊菠蘿油妹妹的大型藝術裝置

卑路乍灣海濱長廊融入不少茶餐廳元素的本土情懷，並且設有本地插畫師Helen Tam所設計的角色-菠蘿油妹妹的大型藝術裝置，融入一系列的玩樂裝置中。長廊內除了設有高3米的世一菠蘿油滑梯，更會有可愛漢堡包造型的蹺蹺板、充滿活力的氹氹轉檸檬茶杯、夜晚獨有的閃閃發光的菠蘿油妹妹x卡板仔仔，以及色彩繽紛的罐頭車櫈。

東岸公園主題區大型人造草飛行棋盤

除了茶餐廳元素外，位於炮台山的東岸公園主題區於更設有與@Baau合作製成的大型人造草飛行棋盤，讓大家一邊享受維港景色的同時，重拾童真。

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責任編輯：伍瑋瑋