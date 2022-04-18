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【巴士服務】城巴新巴明天起　恢復部分學校路線及特別班次【附時間表】

社會 10:31 2022/04/18

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匯達交通營運總裁李卓豪（左）、營運及工程總監馮家輝示範使用最新引 入的消毒噴霧儀器。

政府分三階段放寬社交距離措施及學校恢復面授課堂，城巴新巴早前公布將於4月19日星期二開始恢復部分學校路線及特別班次的服務，並於4月21日星期四起，逐步加強班次及恢復部份早前於第五波疫情期間暫停服務的路線。

城巴學校路線及特別班次。

新巴學校路線及特別班次。

城巴新巴公司指出將根據最新的客量數據，逐步恢復服務，公司強調現時的首要任務，是在社會復甦期間，妥善平衡乘客需要及實際需求。將於4月25日起，於繁忙時段期間在主要地段額外調配後備巴士車隊。並將密切留意各條路線的營運情況，按實時的客量數據靈活調動，以確保服務水平能應付乘客需求。同時引入消毒噴霧儀器加強巴士車廂清潔，並向前線車長派發消毒濕紙巾，對抗疫情。

4月21日起逐步恢復有關路線。

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責任編輯：伍瑋瑋

 

 

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