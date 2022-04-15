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【限聚令】康文署逾千次巡查票控4人違口罩令　未來兩日加強執法

社會 22:06 2022/04/15

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市民趁復活節假期，到西九文化區野餐，警方亦在一帶巡邏。（陳靜儀攝）

復活節假期開始，惟限聚令等防疫措施仍未放寬，康文署發言人（15日）提醒市民限聚令限制為二人，另外根據《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章），任何人在進入或身處指明公眾地方時，亦須一直佩戴口罩，任何違反上述有關規例的人士可被定額罰款五千元。

截至今日下午四時，康文署人員在轄下場地一共進行1,390次巡查，共發出超過560次口頭勸諭，並向4名違反第599I章有關於指明公眾地方強制佩戴口罩要求的人士發出定額罰款通知書。

發言人提醒市民切勿鬆懈，繼續同心協力及持之以恆地遵守預防及控制疾病的相關規例，以減低病毒在社區傳播的風險。

署方人員在轄下場地巡邏期間，亦向外籍家庭傭工派發宣傳單張，同時透過場地廣播及告示牌，要求他／她們提高防疫意識，以及遵守各項防疫規例及限制。

康文署強調，署方及相關部門的執法隊伍在未來兩天（16及17日）會繼續加強巡邏，如發現違規情況，會採取執法行動。

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責任編輯：伍瑋瑋


　　   

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