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【復課疫苗】多區學校進行疫苗外展服務　楊潤雄：為復課注入強心針

社會 20:35 2022/04/15

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多區學校舉行疫苗接種日。（楊潤雄社交平台）

教育局公布在4月19起，全港中小學幼稚園分階段恢復面授課堂，教育局局長楊潤雄在復活節假期首日，在社交平台表示，本周有很多家長響應並安排子女參加由教育局、地區校長會及多所學校聯合舉行的疫苗接種活動，形容家長支持學童接種疫苗，也為復課「注入強心針」。

楊潤雄指在荃灣及葵青區，荃灣官立小學於4月11日擔當中心學校，為區內多所中小學及幼稚園安排「疫苗資助學校外展服務」，共有逾170名學生及其家人參加。其後由海壩街官立小學接力，該校於4月15日聯同15所中小學及幼稚園，以流動疫苗接種站到校形式，為約120名學生及其家人提供外展接種服務。

至於元朗區方面，元朗區新界鄉議局中學於4月14日擔當中心學校角色，聯同三所中學安排流動接種車到校，為超過100名教職員、學生及其家人提供外展疫苗注射服務。

楊潤雄指家長支持學童打疫苗，為復課做好準備。（楊潤雄社交平台）

而在今日公眾假期，南元朗官立小學繼3月18日之後再次肩負中心學校角色，聯同基督教香港信義會宏信書院、新界婦孺福利會元朗幼兒學校、中華基督教會元朗堂周宋主愛幼兒園、嗇色園主辦可瑞幼稚園，以及元朗三育幼稚園，以流動接種車形式，到校為學生進行疫苗注射，共有超過160人參加。

除了以上地區外，他亦提到屯門區內的情況，其中屯門官立小學將於4月19日作為中心學校，與屯門區幼稚園校長會緊密協作，為區內幼稚園學生安排「疫苗資助學校外展服務」，已有140名學生及其家人報名參加。

楊潤雄向各校長會及學校同工致意，強調家長支持學童接種疫苗，也為復課「注入強心針」。

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責任編輯：伍瑋瑋

 

 

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