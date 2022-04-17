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【違反防疫措施】康文署復活節假期加強執法　34人違反限聚令及口罩令被罰款

社會 21:03 2022/04/17

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康文署在復活節假期繼續加強巡查所管理的場地。（政府新聞處圖片）

康文署今日（17日）繼續在轄下場地和相關部門加強巡邏，要求使用場地人士遵守規定，並檢控經勸喻仍不遵守規例者。署方向34名違反限聚令及口罩令人士發定額罰款通知。

康文署發言人提醒市民，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）下有關公眾地方群組聚集的人數限制現時為兩人；另外根據《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章），任何人在進入或身處指明公眾地方時，亦須一直佩戴口罩。任何違反上述有關規例的人士可被定額罰款五千元。

由4月15日至今日下午4時，康文署人員3日内在轄下場地共進行大約5,120次巡查，共發出超過2 ,610次口頭勸諭，並一共向34名違反第599G章有關禁止於公眾地方兩人以上的群組聚集、或第599I章有關於指明公眾地方強制佩戴口罩要求的人士發出定額罰款通知書。

署方強調避免社交聚會對防止疫情繼續擴散至為重要，提醒市民切勿鬆懈，如發現違規情況，會採取執法行動。

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責任編輯：伍瑋瑋

 

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