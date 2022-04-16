【金宵大廈2】黃建東趙希洛互相殘殺　隱藏人物聲演「徐小姐」貫穿兩輯《金宵》

▲ 《金宵大廈2》

昨晚（4月15日）播出的《金宵大廈2》內，阿Lam（張彥博飾）勇救Ella（李施嬅飾），而他抱住對方時出現了上輯《金宵大廈》CoCo姐的畫面，即是兩輯《金宵大廈》人物有貫通。

不過其實除了「見到樣」的演員比如李施嬅、陳山聰、張彥博，以及黑貓靚寶等貫穿兩輯外，還有「冇見樣」的聲演演員貫通兩輯而很多觀眾未必發現。

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再度聲演

曾於《金宵大廈》聲演人工智慧助理Simone的林秀怡，今次於《金宵大廈2》聲演MIA保險客戶專員徐小姐，更令茂利安（黃建東飾）和四爺（趙希洛飾）變得愈來愈惡毒並互相撕殺。

林秀怡接受TOPick專訪稱：「今次飾演徐小姐的感覺很得意，出現在《金宵1》和《金宵2》，好像有點連貫性，今次更加做多了很多功課。」同時指出：「最初的Simone是一個有如Siri般的聲音，今次徐小姐是不同的，她是有轉變的。不過我不劇透太多了，想大家慢慢追下去。」

此外，她更透露：「徐小姐就有如一個賣保險的人，她之後會慢慢變，演繹方式也變，『我』不止是參與這單元，很多個單元也會有關連。」

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經常受滋擾

連續兩輯負責聲演此人氣劇，她覺得：「《金宵大廈》這套劇是極度有心的製作，香港較少這類型的劇本製作，每個演員都很用心去演的劇，不論是第一輯或第二輯都同樣好看。希望有第三輯，然後我繼續聲演。」

不過「獻聲」的林秀怡，在現實生活中，坦言常受傳銷電話滋擾：「每天都受這些電話影響，情緒也會很崩潰，打來的時間很多時我都在睡覺。我們很晚收工，早上才睡覺，宣傳電話一般在早上10時開始開工，有些是美容院，有些則是打過來沒人說話的電話，亦有很多說普通話的人會打來，很恐怖。」

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記者：梁樂欣