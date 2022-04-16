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【金宵大廈2】麥明詩倡同種族演外傭被網民攻擊　十優港姐自認「左膠」憶英國被歧視經歷

12:15 2022/04/16

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倡同種族演外傭被網民攻擊，麥明詩認「左膠」憶被微歧視經歷。

TVB劇集《金宵大廈2》單元四《姐姐》播出後引起廣大迴響，劇中黃婉華塗黑膚色飾演菲律賓工人姐姐涉歧視之嫌，「十優港姐」麥明詩就此事發言，提倡應以同種族飾演該角、給予少數族裔演出機會惹攻擊，更有網民質疑她的學歷及成績。

麥明詩再撰長文回應，自認「左膠」的她除了貼出昔日成績作證明，更自爆當年留學期間遇到的「微歧視」事件。

《金宵大廈2》第4個單元「姐姐」內，黃婉華把膚色塗黑演出菲律賓工人姐姐一角，引起廣泛討論，認為當中涉及歧視和侮辱，更受到國際傳媒報道。TVB方面表示無意不尊重或歧視任何國籍，並向可能受影響人士致歉。

【金宵大廈2】黃婉華塗啡演外傭姐姐惹爭議　《姐姐》下集劇情交代膚色改變事出有因

麥明詩發表意見

至於《金宵大廈2》是否涉歧視，網民意見兩極，引起網上筆戰，「十優港姐」麥明詩亦有留意事件，就此在個人網上社交平台事發表意見：「香港如果能夠畀多啲機會少數族裔演出，Represent（代表）返自己種族，而唔係由另一個種族去Represent，唔係更好咩？」

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不過她的言論把事件帶到另一爭執，曾在劇集《殺手》中飾演盲人的她就這番言論被網民斥責「偽善」和「左膠」，又指為她主演的網劇《逐流時代》近日播出，所以發言引關注，更有網民認為在劍橋修讀法律系的麥明詩只得二級乙等榮譽畢業，質疑她的學業成績。

【金宵大廈2】「姐姐」黃婉華苦練菲律賓語　香港演藝學院資優生屢獲獎學金

（instagram圖片）

撰長文作回應

有留意網上討論區的麥明詩貼出她的成績表，以證她獲二級甲等榮譽成績：「多年嚟好多ching（師兄）都好替我擔心我大學成績，各位ching千祈唔好替我擔心，唔高分，不過平穩。」

接著麥明詩再撰長文，就網民的攻擊再作回應，她直認是大家眼中的「左膠」，並分享當年在外國就學時遇到的經歷：

我價值觀係偏左，姐係有啲人口中嘅「左膠」。其實每人都可以選擇自己嘅立場同價值觀，我對件事有感覺係因為我嘅個人經歷，如喺英國讀書時係有受過microaggression（微歧視），如白人同學模仿accent（口音）嘅嘲笑，當眾除褲問你見過咁大未（當然大部分同學超好超nice），明白係人性並接受但係覺得如果冇就更好囉，所以喺香港變番做「大多數」嘅時候，會對其他地方黎嘅人都比較sensitive（敏感），係，係寧願矯枉過正，呢個係我立場，不喜可以繼續插。而且唔同人有唔同經歷因此有唔同嘅睇法，也是非常理解的，有啲人超有自信覺得被人串被人笑佢都好喜歡咁都唔出奇。

喂好似wor，咁我地嘅角度緊係覺得似啦，因為我地係用緊我地嘅角度去判斷；正如以前啲西人扮中國人佢地都覺得似架，中國人唔係咁架咩？問題係我地望住個西人扮中國人，塗黃自己皮膚，再講chinese accent（中國口音）嘅英文，我地覺得似唔似呢？我地欣唔欣賞呢？跟住啲報紙標題話，「以為演員真係Chinese maid（中國女傭）！原來卸妝後係超索白人美女」

順帶一提，我都唔係第一次講偏左嘅觀點，每次都俾人問候架啦，難道我唔知有唔少人憎「左膠」勝於一切。但係我發覺如果我淨係喺幕前嘅話（單一收入源），我會唔敢講我想講嘅嘢，冇必要無啦啦乞人憎。講真，如果一個人講嘅嘢個個都同意，就冇必要講啦。

有網民力撐麥明詩不是左膠，又認為現時的風氣欠佳，有網民謂：「風氣未變正常之前，矯枉係必須過正的。」亦有網民認為劇集根本沒有歧視成份，並支持麥明詩繼續「敢言」表達心中所想。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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