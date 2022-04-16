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【復常之路】憂放寬後疫情反彈　陳肇始：當局有預案留意是否正常波動

社會 10:45 2022/04/16

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食物及衛生局長陳肇始。（資料圖片）

第五波疫情開始緩和，政府下周逐步放寬社交距離措施。食物及衞生局局長陳肇始今日在港台節目中表示，下周首階段放寬社交距離措施，是逐步有序、分階段及有條件進行，不會沒有風險，但要做到風險可控，要在醫療系統、社會接受程度及經濟發展之間作出平衡。

陳肇始表示，確有擔心疫情會反彈，今個長假期即使未放寬措施，但街上有很多人，強調人流是致命，會提高風險；當局會有預案，留意反彈是否屬於正常波動，或是突然飆升。她說，最重要是醫院病床、隔離設施及其他配套的能力，已一直在增加，比較有信心做到可控。至於疫情一旦反彈至甚麼水平，可能再需要收緊社交距離措施，陳肇始表示，沒有硬指標，要視乎疫情趨勢及整體發展情況。

對於酒吧等業界未能在首階段受惠，陳肇始表示，會考慮在下一階段放寬。另外，她說，外防非常重要，擔心有變種病毒，會密切監察情況，當局亦會盡快推出康復者二維碼。

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責任編輯：袁澍

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