【新冠疫苗】公立醫院仍有數十名兒童重症留醫　兒童醫學會籲兒童盡快接種疫苗

▲ 第五波疫情仍在持續。（資料圖片）

本港學童會在下周二起逐步恢復面授課，香港兒科醫學會會長、港大醫學院兒童及青少年科學系副教授葉柏強在商台節目中說，3至11歲兒童的疫苗接種率約6成，呼籲家長盡快安排子女打針，為學校創造健康環境。



他強調，Omicron變種病毒「唔講得笑」，很多人都誤以為對小朋友的殺傷力不大，但如果未接種新冠疫苗，影響或會很大。



葉柏強說，本港已有幾名兒童感染新冠病毒死亡，目前公立醫院仍有數十名重症兒童留院，當中絕大部分是未完成接種疫苗。

他表示，有打針的幼童就算染疫，也可以在3、4天內康復；未打針而染病的兒童可能會有多系統性發炎症，多數在康復後3至4星期出現，會影響腦部及腎臟等器官，幾乎全部要入住深切治療部，需插喉或用強心針，關注這些兒童康復後會否有長期病，影響心肺功能及腦部等。



他說，本港兒童染疫風險不能直接與歐美情況比較，指本港在頭四波疫情的預防措施做得好，直到3月高峰期才有大量兒童感染，認爲時間短，情況令人擔心。葉柏強表示，現時小學生接種率只有6成，幼稚園學生接種率不足5成，預計下星期恢復面授課堂後風險增加，呼籲兒童盡快打針，又指未打針的兒童，在復活節長假期，應盡量減少社交接觸。

葉柏強表示，兒童染疫後較常出現喉嚨痛，氣管水腫、收窄，導致嘶哮症，在入院求醫的兒童中，有約1成半有抽筋症狀，有機會是嚴重腦炎，在2至4日內情況轉差離世，提醒家長一旦發現子女抽筋、神志不清及有嘔吐等，要立即到醫院求醫。

葉柏強還指出，數據發現65歲以上長者，在確診或接種疫苗3針後，抗體水平仍然不足，因此接種第4針非常重要，又建議有嚴重免疫系統疾病及癌症等長者，應選擇接種復必泰疫苗，能在短時間有更強保護，其他健康的長者2款疫苗也有效。而兒童在接種2劑復必泰，或3劑科興已經能提供足夠保護，目前無需要接種第4針。 葉柏強又指，擔心無接種疫苗的懷孕母親確診，會影響胎兒，導致在嬰兒在出生後有後遺症，他鼓勵懷孕母親接種疫苗，指在懷孕中後期接種疫苗，能透過胎盤及喂哺母乳，為嬰兒提供免疫保護。

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責任編輯：袁澍