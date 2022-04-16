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【快速測試】楊潤雄：明白快速測試添負擔　領取各類津貼外有需要學童可獲發

社會 11:03 2022/04/16

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教育局局長楊潤雄。（經濟日報資料圖片）

復活節假期後，中小學及幼稚園將有序分階段恢復面授課堂。教育局局長楊潤雄今日在商台節目中說，疫情緩和，考慮到學童不能太長時間不上課，要顧及他們精神健康及壓力，教職員及學生每日上學前要做快速測試，校園的日常防疫措施亦會繼續，對復課有信心。

楊潤雄表示，明白快速測試劑對一些家庭會增加負擔，會對有困難的家庭免費提供快測劑，至於經濟許可的家庭，希望大家都能出一分力，保護學生及學校環境。

他又說，學童疫苗接種率速度減慢，復課能成為一個契機，對推動接種有積極作用，教師可以親自接觸學生及家長，多解釋以釋除疑慮。

食物及衞生局局長陳肇始在同一節目說，當局已為復課有所準備，例如醫管局已準備兒科病房，應付疫情一旦爆發，各區指定診所亦會留意有關情況，教育局及醫管局等部門亦進行相關演練，如何處理大規模狀況。

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責任編輯：袁澍

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