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【生命鬥士】4歲癌童Sheldon骨髓再生癌細胞　媽媽復活節嘆：病情像坐過山車

健康 11:16 2022/04/16

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4歲癌童Sheldon骨髓再生癌細胞，今個復活節假期須入院進行第四輪的治療。

4歲男童Sheldon患罕見癌症「神經母細胞瘤」第4期，去年11月遠赴西班牙接受新免疫治療無效。今年2月，Sheldon回港接受化療及免疫治療，可惜中段評估結果顯示治療成效不理想，更有惡化趨勢。Sheldon的媽媽今日（16日）更新近況，表示離開西班牙前，兒子骨髓的癌細胞已被清除，惟最近的檢查報告顯示，骨髓再度出現癌細胞，媽媽慨嘆其病情「就好像坐過山車一樣」。

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Sheldon的媽媽今日（16日）在facebook專頁「神母小戰士Sheldon」更新兒子的近況，因回港治療後，發現骨髓再次出現癌細胞，故今個復活節假期須入院進行第四輪的治療。她形容這是不一樣的復活節，坦言：

傷心的感覺必定存在，但失意過後我們必須重拾心情、心存盼望，繼續全然的倚靠祂。

她憶述，去年復活節兒子也在醫院進行免疫治療，今年再度入院，「正好讓我能夠靜靜的與他講述有關主耶穌復活的事蹟。」她感覺到兒子長大了許多，當時他只知道復活節是假期，不明白背後的意義，今年則嚷著要聽聖經故事。

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曾赴西班牙治療無效

去年11月，Sheldon與媽媽抵達西班牙巴塞隆拿接受新免疫治療，惟經過檢查後，發現Sheldon身體出現多個腫瘤，而且迅速變大和擴散。報告結論為Sheldon身體癌細胞毒性很強，新藥治療對Sheldon無效，惟靠化療盡量控制，建議他在身體狀況容許下盡快返港。

Sheldon回港後已完成了兩輪治療，早前父母分享其中段評估結果，面頰軟組織有一粒腫瘤大了一倍、手腕骨位置癌細胞多了、雙腿腳骨癌細胞亦多了很多。整體結果暫時估計有兩種情況，一是治療無效，控制不了病情；二是痛症少了，證明治療有部分作用，但癌細胞生長速度太快，始終控制不了。

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責任編輯：羅嘉欣

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