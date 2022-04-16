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【強制檢測】翠屏邨翠桃樓解封1010人接受檢測　發現9宗陽性個案

社會 11:12 2022/04/16

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觀塘翠屏（北）邨翠桃樓今早解封，揪出9宗確診。（資料圖片）

近日疫情雖有回落，政府仍繼續透過圍封強檢行動，尋找確診個案。昨日（15日）圍封強的觀塘翠屏（北）邨翠桃樓已於今早（16日）解封，其間約1,010名居民受檢，發現9宗陽性個案和4宗不確定的個案。

港府今早約上午10時，完成觀塘翠屏（北）邨翠桃樓的圍封強檢行動，有1,010名居民受檢，當中發現9宗陽性個案和4宗不確定的個案，陽性比率約0.9%。政府曾派員到訪石富樓約819戶，當中240戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進，已檢測的人士在出示陰性檢測結果證明後，可經由指定出口離開大廈。

政府重申會嚴肅執法。如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，或佩戴手環以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處罰款50,000元及監禁六個月。

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責任編輯：袁澍

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