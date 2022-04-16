【維他命C之王】4款水果營養大比拼　台灣芭樂成冠軍維他命C比檸檬多5倍

▲ 台灣芭樂的維他命C比檸檬多5倍

芭樂俗稱「番石榴」，又名為「拔仔」，從外號可知它是舶來水果。這種水果原產至美洲，後引進台灣接嫁改良並種植，年產量超過18公噸，因其普遍及熱度而成為「 國民水果」。台灣芭樂的種類繁多，最出名的是「珍珠芭樂」，它的維他命C含量比橙、檸檬及龍眼等還要高，被稱為「維他命C之王」。

維他命C含量最高

根據世界衛生署的建議，成年人每日攝取維他命C為最低45毫克，最高攝取量為1000毫克。香港政府轄下的食物安全中心曾評估逾30種水果的營養成分，發現每100克的芭樂蘊含共228.3毫克的維他命C，在眾多水果中排行第一名。

經常被視為含豐富維他命C的龍眼、橙和檸檬，分別只含53.2毫克和53.0毫克；至於蛇果的維他命C含量最低，只有3毫克。

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常見的芭樂分四種

常見的芭樂分為四種：水晶芭樂﹑帝王芭樂﹑紅心芭樂﹑珍珠芭樂

1. 水晶芭樂

水晶芭樂，是芭樂中的早期品種，特點是籽粒較少，但口感偏硬，不易咀嚼，但仍有一批粉絲喜愛。

2. 帝王芭樂

帝王芭樂於2006年面世，是新培育的的雜交品種，體型碩大，是家族中的巨無霸，外表與珍珠芭樂相似，是青綠色，但脆度更高，有微酸味。由於培育困難，一般價格較貴。

3. 紅心芭樂

紅心芭樂，最稀少的芭樂，有季節限產，常見於冬季時份。果肉由於含豐富茄紅素與類胡蘿蔔素，故呈粉紅色，其外表於珍珠芭樂相似，但體型一般更小。維他命C含量最高，較珍珠芭樂多近1倍，絕對是芭樂中的大補品。

4. 珍珠芭樂

珍珠芭樂，又名「牛奶芭樂」，特點是種植時用牛奶灌溉。果型接近梨形，果籽較多，果肉白中帶點微米色，肉質細緻，成熟後果肉較軟，有獨特香味，甜度高，容易入口，老少咸宜，亦適合榨汁，是最受歡迎的熱門芭樂，其中尤以Bless牌子的「香水珍珠芭樂」最受好評。

芭樂果籽有飽肚感 但不宜多吃

芭樂的果肉及果籽，都有超高的膳食纖維，是蘋果的2倍。除了有充足的飽肚感，更有促進腸道蠕動，幫助排便的功效。

但果籽較為堅硬，不會被消化，而是與糞便一同排出，故腸胃不適者，一般不會吃太多的果籽。不過，由於這個特性，反而成為不少想瘦身或減重人士喜愛的水果之一。

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責任編輯：羅嘉欣