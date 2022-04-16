【聲夢傳奇2】最新宣傳片曝光　預告6月播出23位學員保持神秘

TVB於去年4月推出歌唱真人騷《聲夢傳奇》捧出炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy）等，於是TVB添食推出《聲夢傳奇2，在去年11月已進行初選活動，並選出10名在初步面試中有突出表現的參賽者作公開演出，當時Gigi、Yumi、Chantel等亦有現身撐場。

昨晚（4月15日），TVB翡翠台於釋出《聲夢傳奇2》首條宣傳片，承接上一季，今季繼續大玩宇宙Tone，代表著23位來自五個不同星球學員的「追夢鯨魚」，於太空遊走尋找「夢想領域」圖騰，並在追夢過程中盡力超越自我，以配合是季大會主題「我⬥超越我」。

是次大會主題曲《我超越我》由第一季畢業生張馳豪（Aska）及第二季聲夢學員攜手合作，前者負責作曲，後者負責獻唱，甚有薪火相傳意味。

學員保持神秘

宣傳片除公布第二季共有23名學員，並預告《聲夢2》將於6月正式登場。不過未知是否為保持神秘感，23位學員在首個宣傳片中不但未見露面，TVB官方社交網至今仍未公布過任何學員相關資料；相信如要一睹學員廬山真面目。不過據悉，《聲夢2》暫定在月底舉行的首個記者。

雖然未見其人，但TVB官方網站自4月6日起先後推出4條時長約分零鐘的「唱歌原聲片」為《聲夢2》進行預熱，獻唱歌曲分別為《Million Reasons》、《遇見》、《刻在我心底的名字》及《逃生門》。