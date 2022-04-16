【超市大搜查】循環扇配冷氣更涼爽及慳電 消委會推薦5款4星或以上平靚正循環扇

夏天即將來臨，届時不少民眾會開風扇甚至開冷氣，如開冷氣想涼爽又慳電，加風扇將冷風帶到不同角落，是理想的選擇。消委會曾檢測市面14款循環扇的安全性、送風量、省電程度等，發現有4款循環扇通過所有安全測試項目，樣本的送風量最多相差約六成，能源效率最多更相差約七成。消委會為此推介了5款較為平靚正的循環扇。

天文台表示，東北季候風會在未來兩三日影響廣東。預料一道廣闊雲帶會在下週中期覆蓋華南，該區有幾陣驟雨。受偏南氣流影響，下周後期廣東地區天氣炎熱。明日（17日） 氣溫介乎攝氏21至25度，到下周五（22日），最高氣溫達28度。

消委會曾測試的14款循環扇，售價由$480至$1,698不等，測試了安全程度、送風量、省電程度、寧靜程度、耐用程度及使用方便程度。結果發現，扇葉直徑較大（19厘米至22.3厘米）的樣本，送風量一般較高。而扇葉直徑較小（15厘米至18.2厘米）的樣本，送風量較低。

影片推介：

通過全部安全測試的4款循環扇如下：

GeminiGCF12V

惠而浦WhirlpoolFC0806

Turbo ItalyTDF-L08

奧高OrigiCF-1310

詳細評分：

8款扇葉直徑介乎19-22.3厘米的風扇：

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6款扇葉直徑介乎15-18.2厘米的風扇：

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綜合檢測結果，消委會指，部分獲較高總評分的型號售價相對較高，然而亦有其他售價相對較低的型號有良好的整體表現， 消費者若不打算花費太多，可考慮以下總評4星或以上的型號：

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扇葉直徑介乎19至22.3厘米中，「Olympia」、「Gemini」、「德國卓爾Summe」的能源效率都不俗，其中以「Olympia」送風量較高，其餘2款則勝在可自動左右及上下搖擺。扇葉直徑介乎15至18.2厘米中，對送風量要求不高的用戶，可考慮獲4星半總評的「無印良品Muji」 ，其能源效率及寧靜程度均屬樣本中最佳，而且售價較低，但不設自動搖擺功能及定時關機掣。「奧高Origo」獲4星總評，其風扇罩可讓用戶拆下清洗。

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責任編輯：羅嘉欣