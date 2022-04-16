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【北上發展】曾被投閒置散患抑鬱症爆濕疹　劉玉翠移居廣州大讚高端：不捨得走

娛樂 15:19 2022/04/16

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曾被投閒置散患抑鬱症爆濕疹，劉玉翠移居廣州大讚高端：「不捨得走！」

前TVB藝人劉玉翠早前因為健康問題，宣布改名為劉喬方。現年55歲的她移居內地，生活日常都上載於內地的社交平台，近日她的一段影片在內地媒體出現，劉玉翠在影片中大讚現居的廣州應有盡有：「我不捨得走了！」

一向「童顏」的劉玉翠年屆55歲，但在她的近照中見她臉色紅潤飽滿，不時努力運動健身的她身材亦無走樣，保宜不俗。

（微博圖片）

現居於廣州的她近日在內地媒體的影片中出現，劉玉翠穿著黑色襯衫對著鏡頭以廣東話謂：「我親戚都在廣州，廣州也是我的根，所以我一直留在廣州。廣州始終比較近內陸，天氣比香港熱、乾、冷，天氣變化會比較突然。現在各方面都很高端，軟件、硬件、人、美食，應有盡有，我不捨得走了。」

（影片截圖）

劉玉翠早在80年代入行，出道首部電影便是夥拍張艾嘉演《廟街皇后》，更憑戲中悲情舞女角色，勇奪香港電影金像獎最佳女配角和最佳新人獎。演藝學院畢業的劉玉翠多才多藝，除演戲外亦曾推出唱片。

（網上圖片）

90年代劉玉翠加入TVB，演出例如在《天龍八部》中飾演冷血的阿紫、《鹿鼎記》中飾演的嬌生慣養的建寧公、《西遊記》中飾演的蜘蛛精恩恩等，都深入民心。

（網上圖片）

最新影片推介

可是到2003年劉玉翠患上了情緒病，在訪問中曾透露因為當時全年只拍了《皆大歡喜》一部劇集，而過程很不開心，因為她覺得所演的角色可有可無，沒有發揮和挑戰性：「其實公司很看重我才把我放進去，因為那個薪金每個月都很高。但我就很不高興，質疑自己的價值。我演了那麼多年了，人家越演越好、越演越高，為什麼我越演越低？我心裏就是很不平衡。」

（微博圖片）

當時工作受情緒緊張影響，更因此患上濕疹，皮膚痕癢難當，遍尋中、西醫，病情反覆復發，更令身體內分泌失調。

自認是「藥煲」的她，至今仍常要帶藥出門，早前便決定改名為劉喬方，她表示改名是為身體好，對家人以至大家都好，她稱：「由細到大，幾歲開始食藥，中醫、西醫的藥都食過，身體確是差，希望改名後各方面都進步。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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