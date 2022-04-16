【全民檢測】高永文：倘出現第六波疫情　本港具備條件應對全民強檢

▲ 前食物及衞生局局長高永文。（資料圖片）

第五波疫情回落，本港下周起將慢慢放寬。食物及衞生局前局長高永文津貼（16日）出席一個援助幾抗疫的活動後發言，他認為目前本港隔離設施足夠，檢測容量問題很大程度已解決，加上中央及國企努力確保香港各方面物資供應，他相信即使出現第六波新冠疫情，要透過全民強檢實現清零，香港亦已具備條件。



高永文，說全民強檢配合禁足，是最有效切斷病毒傳播鏈的方法，但第五波疫情開始時遇到困難，包括無足夠隔離設施、檢測容量及物資供應亦存在問題，令特區政府不能及時採用全民強檢手段切斷傳播鏈。



本港下星期四起逐步放寬社交距離措施，高永文估計或會令疫情反彈，但相信香港是自律的地方，最重要是做好個人防護，再有爆發時是否採取全民強檢，要視乎當時對疫情的評估。



出席同一活動的保安局局長鄧炳強致辭時感激一眾參與抗疫的人員，亦感謝國家由始至終都是香港最堅強後盾，為香港抗疫提供源源不絕的支援，包括派出內地醫療團隊，運送物資和用最快時間興建隔離設施。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：袁澍