【國安法】鄭若驊指國安法案件香港可達終審階段　體現一國兩制

▲ 鄭若驊。（港台圖片）

律政司司長鄭若驊在港台節目《國安法事件簿》中表示，人大前年在《香港國安法》通過前作出的「528決定」，是構建整體維護國家安全制度的基礎，國家安全首要就是政治安全；而在通過完善選舉制度後，特區幾場選舉已逐一成功落實，反映在國安法或「528決定」下，特區已暢順地完成了一些很重要的事情。



鄭若驊認為，《香港國安法》體現中央對特區的信任，因為特區是地方政府，全世界沒有一個地方可以審理國家安全案件至終審階段，唯獨香港可以，這完全是體現一國兩制。



鄭若驊強調國安法條文訂明會尊重及配合人權法治原則，依法保護本港居民根據兩項國際公約，適用於香港的權利和自由。但她指出，有關的人權並非絕對，人大常委會制定國安法時，已就人權與相關法治原則作出了恰當平衡。兩項公約亦表明居民行使人權時可受限於國家安全、公共安全和公共秩序。



鄭若驊說，法院確認，部分不在國安法條文的罪行，例如刑事罪行條例下的煽動行為，亦屬危害國家安全罪行，國家安全的概念廣闊，不應只著眼於國安法。



她表示，終審庭就黎智英保釋案已說明，除非法庭認為有充足理由相信被告不會繼續實施危害國家安全行為，否則不予保釋。最初有人不認同有關安排，但國安法的概念就是要防範、制止、懲治危害國安的行為，終審庭判決確認了這個概念是配合國安法下保釋安排的重要原則。

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責任編輯：袁澍