【恐怖意外】25歲男用火焰切割器朝臉點煙致毀容失明 母怒告：他只是個孩子怎不多關照

在地盤工作要有工業安全意識。台灣近日發生一宗恐怖工業意外，1名25歲地盤新人在拆除廢棄鐵皮屋期間，疑用火焰切割器朝臉點煙，結果被燒傷致毀容失明，其母怒提告建築公司，還稱「我兒子才25歲，只是個孩子，你們公司那麼多人怎麼不多關照」。

綜合台媒報道，台灣有工地師傅在facebook群組《爆廢公社》發文，稱3月中帶著新人拆除廢棄鐵皮屋，期間會使用乙炔切割，當時他只給新人一項任務，就是將切除下來的東西潑水降溫、搬離，並非艱鉅任務。

工作期間他尿急，將乙炔關閉後，交代新人別碰，就離開了現場，過了不久卻聽到淒厲慘叫，出來查看才發現，新人頭髮著火，臉部也嚴重燒傷，嚇得他趕緊潑水滅火，將人送院搶救。

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其後翻查附近商店閉路電視發現，才知道新人不聽警告，將香菸叼在嘴裡，再拿噴頭對著自己，接著可能是不小心旋轉了點火按鈕，導致噴嘴噴出火焰。

地盤新人經搶救後，臉部嚴重燒傷，已經毀容，後續也確定失明。新人的母親則跑到醫院破口大罵，稱兒子只有25歲，還只是個孩子，為何公司這麼多人，卻不多加照看，「我兒子才25歲，只是個孩子，我兒子很乖的…。」一狀將公司告上法院。

後來經過調查，男子本身有乙炔切割執照，現場也有同事作證，曾交代新人「這東西不要碰、不要摸」，工具箱會議也寫有「動火作業工具需要有執照的資深員工才能使用」，該名新人也有簽名，因此男子免責。

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責任編輯：王明芳