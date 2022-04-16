【無血緣的愛】心痛幼童不幸吸入白粉亡　港媽做寄養家庭6年照顧6孩：給他們溫暖的家

▲ 兩孩之母做寄養家庭6年照顧6孩，希望給孩子一個溫暖的家。

無血緣的愛也很偉大。無綫節目《360秒人生課堂》邀請不同嘉賓分享人生經歷，昨日（15日）播出的一集有寄養家庭女主人親述自身故事。身為兩孩之母的Kaye Dong，因為一則小童不幸吸入白粉死亡的新聞報道，決定成為寄養家庭，6年來照顧過6名孩子，最難忘是照顧一名3個月大、長期臥床的嬰兒。雖然每次的相處也很短暫，每次告別也感不捨，但她說願意繼續給這群孩子一個溫暖的家，而自己與家人亦有所成長。

最新影片推介：

因一則新聞決心成為寄養家庭

Kaye與丈夫育有兩名女兒，擁有自己的設計公司。約6年前，她看到一則新聞——一名3歲小童在有吸毒者的家庭長大，奶瓶上沾有白粉，喝奶後，他不幸離世。這則新聞，她反覆地看了很多遍，感到痛心：

我覺得很瘋狂，為何會發生這種事？我在那一刻決定，我一定要做些事……

Kaye上網搜尋後發現，香港嚴重缺乏寄養家庭。她稱，上述這名的小童正正在等待住宿服務，認為當時若有寄養家庭照顧，悲劇就不會發生。與家人商量後，Kaye一家決定成為寄養家庭。6年來，他們照顧過6名孩子，首名孩子是個3個月大的嬰兒，亦是Kaye最難忘的一位。

▲ 兩孩之母的Kaye Dong因為一則新聞，決心成為寄養家庭，6年來照顧過6名孩子。（相片由TVB提供）

難忘步不離照顧發高燒嬰兒

她憶述，當年收到社工的電話，稱這名嬰兒自出生後就一直無法離開醫院的病床。為迎接嬰兒，她在家裡準備了很多東西。去醫院那天心情緊張，但她說，抱著嬰兒時，卻有一種親切感。

我看著他，對他說：『我們來了，你不用害怕，我們會照顧你。』

嬰兒的名字叫Tyler，在他們家裡住了一年，帶來很多歡樂。他們亦見證Tyler的成長，看著他學坐、學爬、學走路，很有滿足感，並視其為家人。Kaye笑言，因Tyler與兩名女兒長得有點像，外出時總被誤會是一家五口。

相處以來，令Kaye畢生難忘的是：Tyler發高燒，帶他去醫院，一住就住了4晚。因沒有睡床，Kaye連夜來也只是坐在椅子上看顧Tyler，寸步不離。她說：

我知道，一個小朋友生病，身邊沒有人照顧他，他會很害怕，所以我一直沒離開他。

約一年後，社工來電通知，已為Tyler找到領養家庭。收到消息後，Kaye心情矛盾，既高興，但亦感到不捨。兩名女兒更不禁落淚，大家抱在一起哭。其後他們為Tyler辦了個歡送派對，邀請不少朋友到來，寫了很多卡片，拍了很多照片留念。Kaye說：

雖然Tyler（年紀）很小，未必會記得我們，但我想他知道，一直有很多人疼愛他。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

見證家人的成長與改變

照顧他人的孩子並不簡單，Kaye亦有壓力，常問自己是否已做到最好。媽媽和奶奶看在眼裡，也擔心他們太辛苦。但Kaye知道，這決定是正確的，因看到寄養的孩子、自己和家人的改變：「因為我成為寄養家庭後，我知道我正改寫小朋友的生命。我感恩看到家人，每個成員都有很大改變。」

她透露，媽媽和奶奶也很疼愛每一位小朋友，會視作自己的孫子。工作忙碌的丈夫對家庭的投入感愈來愈大，會抽時間與小朋友一起玩。看到兩名女兒的成長，令她更感欣慰：

長女變得更成熟，很多事情也不用我操心，會分擔家裡的事。幼女變得更體貼，她從小到大也是被照顧的，現在卻懂得怎樣照顧他人。最令我欣賞的是，她願意讓出自己的睡房給其他小朋友住。

同時，Kaye亦因此發現，自己的內心比我想像中強大，她希望繼續照顧有需要的孩子：

當寄養家庭，我知道是短暫的，但是我也很願意繼續打開我的心，用我的能力，給小朋友一個溫暖的家。這絕對是我和我們，可以給小朋友的一份小小的禮物。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣