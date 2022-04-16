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【百大俊男美女】Ivy So成女團COLLAR第一人　與強尼同入圍全球百大面孔

娛樂 17:06 2022/04/16

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Ivy So成女團COLLAR第一人，與強尼同入圍全球百大面孔。

美國網站TC Candler每年都會舉辦「全球百大俊男美女」，今年的討論度特別高，全因為有極多香港代表入圍。今日最新公布的入圍名單中，就有女團COLLAR第一位的入圍成員Ivy So（蘇雅琳），以及「ViuTV一哥」強尼（許博文）。

TC Candler每日宣布「全球百大面孔」，包括「全球百大俊男」（The 100 Most Handsome Faces）和「全球百大美女」（The 100 Most Beautiful Faces）的入圍名單。

【百大俊男美女】Santis憑與張天賦緋聞彈出入圍　張家朗成香港第二位候選百大靚人運動員

（instagram圖片）

今日的名單當中有兩名香港代表，第一位是來自女團COLLAR的Ivy，她的一眾師兄包括MIRROR與ERROR的16位成員相繼入圍，而Ivy則是COLLAR當中第一位被選中入圍的成員，相信其他成員亦將於日內登上入圍名單。

【百大俊男】入圍全球百大俊男感無奈　黃偉文發表退選宣言：尊重吓我意願

（instagram圖片）

最新影片推介：潘燦良、周家怡專訪

另一位香港代表則是「全能」的強尼，他得知入圍消息後，在社交網站發文，指能夠被選中入圍有所領悟，首先他感謝推舉他入圍的支持者：「做咗咁多年，知道原來真係有人會鐘意自己，默默咁支持，甚至為你去做啲傻嘢，就好似呢壇…個心係暖嘅，多謝你哋！」

【MIRROR成員】Edan正式入圍全球百大俊男　與姜濤+AK+教主齊衝出國際

強尼與身邊的姜濤、Dee哥一同入圍。（instagram圖片）

接著他又自嘲：「外國人嘅口味，我明喎～經常見啲老外攬住身邊嘅亞洲babies，好多時望完我都係『嘩』一聲架！咪同今次一樣囉～」強尼更笑言今次要食牛雜慶祝。

（instagram圖片）

除了香港代表，還有一位港人熟悉的面孔入圍，就是台灣男星、劇集《想見你》的男主角許光漢。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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