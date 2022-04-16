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【第五波疫情】新增794宗確診個案　確診數字連續兩日回落至三位數【不斷更新】

社會 16:33 2022/04/16

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本港新增794宗確診個案，另有41宗死亡個案。

第五波疫情確診回落，昨日降至3位數字，每日的特首記者會今日亦取消。本港將在下周逐步放寬防疫措施。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（16日）出席記者會交代疫情狀況。

政府公布最新疫情，今日新增794宗確診個案，較昨日946宗個案，減少152宗病例。再多41宗死亡個案。

醫管局指出，52名危殆病人留醫ICU，而在死亡個案中，有3名年輕患者死亡，包括57歲男子，在2月22日經律敦治急症室入院，神智迷糊，身體有多處瘀傷，不同的電腦掃描，發現中風嚴重及水腫，情況持續惡化，在4月10日核酸檢測陽性，延至4月15日離世。

另一名44歲女子，有長期病患，沒有打針，有心臟及腎病，3月24日入仁濟醫院，入院核酸檢測陽性，4月15日上午離世。

第三位病人是55歲男子，有長期病患，曾打一針疫苗，肺癌有擴散，3月14日瑪嘉烈急症室入院，心跳快及肺積水，在4月2日核酸檢測陽性，曾服用瑞德西韋及類固醇，不過情況惡化後離世。詳情即看：【下一頁】

第五波疫情下的復活節。

【新冠疫苗】公立醫院仍有數十名兒童重症留醫　兒童醫學會籲兒童盡快接種疫苗，詳情即看:【下一頁】

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責任編輯：袁澍

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