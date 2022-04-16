【第五波疫情】再增41宗死亡個案　57歲中風男子疑院內感染確診陽性5日後不治

第五波疫情確診慢慢回落，確診數字在昨日降至3位數字，每日的特首記者會今日亦取消。本港將在下周逐步放寬防疫措施。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日出席記者會交代疫情狀況。

張竹君指今日新增794宗新冠肺炎確診個案，新增41宗死亡個案，第五波疫情中已經有8897宗死亡個案。

李立業表示，昨日有34名陽性病人死亡個案，17男、17女，年齡介於44至103歲。當中14宗是院舍長者，13人沒有打針紀錄，8位打了1針，12打了2針，1位打了3針。31位是65歲以上長者。

在死亡個案中，有3名年輕患者死亡，包括57歲男子，打了兩針疫苗，去年曾中風，有免疫系統的血小板症。他在2月22日經律敦治急症室入院，神智迷糊，身體有多處瘀傷，不同的電腦掃描，發現中風嚴重及水腫，情況持續惡化，在4月10日核酸檢測陽性，延至4月15日離世。

另一名44歲女子，有長期病患，沒有打針，有心臟及腎病，3月24日入仁濟醫院，入院核酸檢測陽性，4月15日上午離世。

第三位病人是55歲男子，有長期病患，曾打一針疫苗，肺癌有擴散，3月14日瑪嘉烈急症室入院，心跳快及肺積水，在4月2日核酸檢測陽性，曾服用瑞德西韋及類固醇，不過情況惡化後離世。李立業指亦懷疑是院內感染。

另外還有7個延遲個案。

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責任編輯：袁澍